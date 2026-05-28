Coahuila se estanca en la reducción de la pobreza laboral durante 2026

Coahuila muestra un avance marginal en la pobreza laboral con una reducción de solo 0.8 puntos porcentuales, sin estar entre los estados con cambios significativos, reveló el INEGI. El estado sale del top 10 de entidades con menor incidencia.

El estado de Coahuila no logró avances significativos en la reducción de la pobreza laboral durante el último año, de acuerdo con la información más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ).

Según el Índice de Pobreza Laboral correspondiente al primer trimestre de 2026, aproximadamente el 22.7 por ciento de la población coahuilense se encuentra en esta condición. Este índice, que ahora es medido por el INEGI tras la transferencia de responsabilidades desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), define a la pobreza laboral como la situación en la que los ingresos de una persona no alcanzan para cubrir el costo de la canasta alimentaria, un concepto más amplio que la canasta básica pues incluye todos los productos necesarios para una nutrición completa y equilibrada.

Comparando con el primer trimestre de 2025, cuando la cifra era del 23.5 por ciento, la reducción en Coahuila fue de solo 0.8 puntos porcentuales, un avance marginal que no se considera estadísticamente significativo. El reporte también señala que el ingreso laboral per cápita en la entidad asciende a 4,282 pesos mensuales, cantidad que resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, cuyo valor supera ese monto.

A pesar de esta leve mejora, Coahuila no aparece entre los estados que mostraron cambios sustanciales en el periodo de un año. Las entidades con mayores descensos en la pobreza laboral fueron Morelos (9.0 puntos), Querétaro (8.7 puntos) y el Estado de México (8.6 puntos). En el extremo opuesto, Chiapas, Campeche y Yucatán registraron incrementos de 1.6, 1.6 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente.

La mínima reducción coahuilense hizo que el estado saliera del grupo de las diez entidades con menor incidencia de pobreza laboral en el país. Actualmente, las tres primeras posiciones las ocupan Baja California Sur con 14.1 por ciento, Baja California con 16.3 por ciento y Colima con 19.9 por ciento.

Este estancamiento relativo de Coahuila contrasta con los avances observados en varias otras regiones, lo que sugiere la necesidad de revisar las políticas económicas y de empleo en la entidad para acelerar la disminución de este indicador. El INEGI enfatiza que la medición de la pobreza laboral es fundamental para evaluar la efectividad de las políticas públicas orientadas a mejorar los ingresos familiares y garantizar el derecho a una alimentación adecuada.

Los datos revelan que, a nivel nacional, persisten grandes disparidades regionales, con algunos estados logrando reducciones importantes mientras otros presentan retrocesos o estancamientos. Para Coahuila, el reto es claro: incrementar los ingresos laborales de manera que superen consistentemente el costo de la canasta alimentaria, lo que requeriría un crecimiento económico más incluyente y la generación de empleos mejor remunerados





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