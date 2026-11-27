La Cofepris y Novo Nordisk identifican productos falsificados de Ozempic y Saxenda vendidos ilegalmente. Revisa las advertencias sanitarias y los riesgos para la salud asociados a estas estafas.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como Cofepris, ha emitido una advertencia oficial sobre la presencia en el mercado nacional de productos farmacéuticos falsificados y comercializados de forma ilegal. Esta alerta sanitaria se enfoca específicamente en medicamentos utilizados para el control de peso y la diabetes, destacando un caso grave de engaño a los consumidores que pone en peligro la seguridad pública.

Identificación de Falsificaciones por Novo Nordisk

La autoridad sanitaria tomó conocimiento de la situación derivada de un análisis exhaustivo de la información presentada por la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V. Tras revisar sus registros y canales de distribución, la compañía identificó la falsificación y la venta clandestina en México de diversas presentaciones de sus fármacos principales.

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Los productos ilegales detectados por Novo Nordisk incluyen las inyecciones de OZEMPIC con semaglutida en concentraciones de 2 mg, así como en las dosis de 0.25 mg y 0.5 mg. Asimismo, se detectó la comercialización fraudulenta de Saxenda, que contiene liraglutida en una presentación de 6 mg/mL, evidenciando una penetración coordinada en el mercado local de estos medicamentos de alto valor terapéutico.

Producción Ilegal de Semaglutida Genérica

Además de los productos originales falsificados, la alerta confirma la venta ilegal de un producto que se comercializa como semaglutida genérica. Este artículo específico se presenta en solución inyectable, utilizando plumas precargadas con una concentración de 1.34 mg/mL.

Las dosis disponibles de este producto no autorizado incluyen presentaciones de 0.25 mg, 0.5 mg y 1 mg por dosis. Un detalle crítico identificado por las autoridades es que este lote, identificado específicamente como 20250101AH-II, no cuenta con ningún registro sanitario autorizado en México, lo que lo convierte en un artículo completamente irregular.

Riesgos para la Salud y Desinformación

La Cofepris advierte que estos productos representan un riesgo significativo para la salud de los ciudadanos. La principal preocupación es que no existe certeza sobre las materias primas empleadas en su elaboración, lo que implica que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad como medicamentos.

Por otra parte, se desconoce por completo la procedencia de estos fármacos y las condiciones de fabricación bajo las cuales fueron producidos. Esta incertidumbre hace que el consumo de estos productos pueda derivar en efectos adversos graves, especialmente tratándose de inyecciones que alteran el metabolismo.

Recomendaciones y Canales de Venta Ilegales

Uno de los factores que facilita esta estafa es la venta a través de redes sociales, un canal no regulado donde es difícil verificar la identidad del vendedor. Los productos mencionados requieren estrictamente receta médica para su adquisición, y su uso indiscriminado sin supervisión médica puede generar riesgos graves para la salud del paciente.

Ante esta situación, la Cofepris recomienda a la población realizar una denuncia sanitaria inmediata si identifican a la venta los productos con los números de lote señalados en la alerta. Es fundamental proteger la integridad de los consumidores ante estos actos delictivos.

Medidas Preventivas y Control Sanitario

Los profesionales de la salud y los pacientes deben realizar una inspección visual del empaque antes de utilizar cualquier medicamento. La información debe estar necesariamente en español y ostentar el registro sanitario emitido por la autoridad, además de verificar que las plumas no presenten signos de manipulación.

Se desaconseja totalmente adquirir medicamentos en la vía pública, como tianguis, mercados o establecimientos informales. Para compras en línea, es obligatorio verificar que el establecimiento tenga un domicilio físico en el país y cuente con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.