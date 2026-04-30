Colaboración México-EU: Mier rechaza presiones y exige solicitudes formales

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, afirmó que México cooperará con Estados Unidos solo a través de solicitudes formales y con pruebas suficientes, en respuesta a las acusaciones contra funcionarios mexicanos por vínculos con el narcotráfico. Subraya la importancia de la soberanía y el respeto mutuo en la relación bilateral.

La colaboración entre México y Estados Unidos no puede estar sujeta a presiones externas, enfatizó el senador Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política ( Jucopo ) del Senado de la República.

Mier Velasco subrayó que el mero señalamiento público o la difusión de información carente de respaldo jurídico no son suficientes para iniciar acciones legales o de cooperación. Es imperativo, según el senador, que cualquier solicitud de colaboración, incluyendo posibles extradiciones, se realice a través de canales formales, debidamente fundamentados y acompañados de pruebas contundentes.

Esta postura se establece en respuesta a las acusaciones vertidas por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Chihuahua, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos, presuntamente vinculados al narcotráfico. Mier Velasco insistió en que México mantiene una disposición firme a cooperar con Estados Unidos, pero esta cooperación debe desarrollarse dentro del estricto marco legal nacional e internacional, respetando la soberanía y las instituciones mexicanas.

Cualquier proceso de extradición, por ejemplo, debe ajustarse a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el país. El senador dejó claro que la relación bilateral debe basarse en la confianza mutua, la legalidad y el respeto, evitando cualquier práctica que pueda comprometer la confidencialidad de los procedimientos judiciales o la integridad de las instituciones.

La declaración de Mier Velasco se produce en un contexto de tensiones entre ambos países, derivadas de las acusaciones de Washington y la respuesta del gobierno mexicano. La situación ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero también sobre la importancia de proteger la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La controversia se intensificó tras la difusión de una lista de funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, lo que provocó una fuerte reacción por parte de Morena, el partido en el poder, y una contraofensiva por parte del Partido Acción Nacional (PAN). El PAN ha utilizado las acusaciones para atacar al gobierno de López Obrador, mientras que Morena ha defendido a los funcionarios acusados y ha criticado la falta de pruebas concretas presentadas por Washington.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido objeto de atención en este contexto, aunque su ausencia en el Senado durante una sesión relacionada con el tema ha generado interrogantes. La situación de Rocha Moya, en particular, ha sido ampliamente comentada, con algunos analistas comparándolo con el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública acusado de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

La transferencia de 'El Jardinero', un lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al penal federal de máxima seguridad de Altiplano, también ha sido un tema relevante en los últimos días, destacando la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado. La cooperación internacional en materia de combate al narcotráfico es fundamental, pero debe realizarse con respeto a la soberanía y el marco legal de cada país.

México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, pero no cederá a presiones ni aceptará acusaciones sin pruebas sólidas. El gobierno mexicano reafirma su compromiso con el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y seguirá trabajando para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción y el crimen organizado





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