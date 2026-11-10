Colaboradores de Carlos Manzo filtraron su agenda a la célula criminal, según García Harfuch

Omar García Harfuch detalló que personas del círculo cercano de Carlos Manzo recibieron pagos por revelar sus movimientos al grupo que lo asesinó en Uruapan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia mañanera que personas del círculo cercano de Carlos Manzo entregaron información sobre sus movimientos y agenda a la organización criminal que planeó su asesinato, a cambio de pagos económicos. El exalcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el funcionario, la revelación forma parte de las investigaciones que el gabinete de seguridad presentó en torno al homicidio. García Harfuch sostuvo que la hipótesis de investigación se mantiene y que existen declaraciones de personas detenidas, además de indicios y pruebas integradas por la Fiscalía de Michoacán y por las instituciones federales que participaron en las indagatorias.

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Cómo se filtraba la agenda del alcalde de Uruapan

Según el secretario de Seguridad, uno de los colaboradores de Carlos Manzo filtraba datos en tiempo real a los integrantes de la célula criminal. Las autoridades identificaron a Samuel N, quien trabajaba como colaborador cercano del alcalde y formaba parte de un grupo de comunicación utilizado para organizar su agenda privada.

García Harfuch también señaló que personas del equipo de seguridad del presidente municipal facilitaron información a los agresores. De acuerdo con las investigaciones, esos datos incluían las actividades, los desplazamientos y las condiciones de seguridad del alcalde durante el evento en el que ocurrió el ataque.

El funcionario dio a conocer la presunta traición que habría permitido a los responsables conocer las rutinas de Manzo. Las autoridades sostienen que esa información fue utilizada para favorecer la ejecución del homicidio.

Pagos y postura de las autoridades sobre los colaboradores

García Harfuch confirmó que las personas cercanas al alcalde recibían dinero de la célula criminal a cambio de colaborar con el crimen organizado. Explicó que, aunque se trataba de personal de confianza que trabajaba en el municipio, terminaron traicionando al presidente municipal por formar parte también del grupo delictivo.

Sin embargo, el secretario de Seguridad reconoció que desconoce el monto de los pagos que recibían los colaboradores. Se comprometió a consultar esa información con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, institución que lleva parte de las indagatorias.

Por otra parte, el funcionario indicó que Samuel N fungió como exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del gobierno municipal de Uruapan, según lo dado a conocer por las autoridades.

Detenidos y pasos pendientes en la investigación

El gabinete de seguridad informó que hay más de 30 personas detenidas por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen. En la presentación de resultados del Plan Michoacán se reportaron 34 detenciones relacionadas con el caso, a un año del asesinato.

Entre los detenidos figura Jorge Armando N, alias El Licenciado, identificado como uno de los principales coordinadores de la célula que planeó y ejecutó el ataque. También fue detenido Ramón Ángel N, alias R1, señalado como uno de los líderes de la organización y presunto autor intelectual del homicidio, por su participación en la decisión, planeación y financiamiento, así como por dar la orden directa de asesinar al alcalde.

La detención de Rafael N, alias R2 o El Barbas, se realizó el 8 de noviembre en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Según las investigaciones, su hermano fue quien dio la orden, por lo que este detenido también está relacionado con el caso.

García Harfuch aclaró que la investigación continúa, ya que todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y deben incorporarse las declaraciones de los detenidos. El funcionario afirmó que los autores intelectuales, los materiales y quienes organizaron las células ya están detenidos, y que el objetivo principal de las indagatorias se logró al identificar a quienes proporcionaron la ubicación de Carlos Manzo y a quienes ordenaron el asesinato.