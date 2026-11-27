Franco Colapinto adelantó a Carlos Sainz en el GP de Qatá 2026. El piloto de Alpine generó críticas por la intensidad de la maniobra.

Franco Colapinto se convirtió en el centro de atención durante las prácticas libres del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino realizó una maniobra de adelantamiento altamente arriesgada sobre Carlos Sainz, quien mostró malestar por la intensidad disputada en una sesión de entrenamiento. Este incidente ocurrió en el Circuito Internacional de Lusail, marcando un momento destacado del fin de semana deportivo.

Maniobra agresiva en recta principal

El piloto de Alpine aprovechó la velocidad superior de su monoplaza en la recta principal para retrasar su frenada y superar al español. Ambos vehículos estuvieron a punto de sufrir un contacto directo, aunque lograron mantenerse en pista sin mayores inconvenios mecánicos. La estrategia de Colapinto demostró una valentía extrema, pero también generó tensiones inmediatas dentro de la grilla.

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Críticas de Carlos Sainz por la intensidad

Carlos Sainz cuestionó abiertamente la necesidad de disputar una posición con tanta agresividad durante un día sin puntos en juego. El piloto de Williams expresó su frustración mediante la frase: "No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo". Esta declaración fue interpretada como una alusión directa a la poca experiencia de Colapinto y a su enfoque inmaduro en los entrenamientos.

Reacción de George Russell al incidente

George Russell, quien se encontraba inmediatamente detrás de ambos pilotos, presenció la maniobra con total claridad. El británico de Mercedes manifestó su sorpresa a través de la radio de su equipo y soltó una carcajada al observar la cercanía entre los monoplazas. Su reacción subrayó lo inusual y peligroso del adelantamiento realizado por el argentino.

Resultados de la segunda práctica libre

Curiosamente, ambos pilotos finalizaron en posiciones consecutivas al término de la segunda práctica libre. Franco Colapinto ocupó el decimoquinto puesto, mientras que Carlos Sainz terminó en la decimosexta posición. La diferencia entre ellos fue de apenas 106 milésimas de segundo, lo que refleja la proximidad competitiva en la parrilla.

Problemas de frenos y próximo gran premio

A pesar del adelantamiento, Colapinto no quedó conforme con el rendimiento de su auto y reconocó problemas con los frenos. Alpine deberá trabajar en la puesta a punto antes de la clasificación. El Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada 2026, se correrá el domingo 29 de noviembre a partir de las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Colapinto buscará sumar puntos por primera vez en Lusail.