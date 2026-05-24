Colapso de edificio en construcción en Ángeles, Pampanga deja atrapados 30 trabajadores

Un edificio de nueve pisos en construcción colapsó en Ángeles, Pampanga antes del amanecer del domingo durante una tormenta. Al menos 22 trabajadores lograron escapar del edificio antes o durante el derrumbe, mientras que decenas más podrían estar atrapados entre sus restos.

Un edificio de nueve pisos que se encontraba en construcción colapsó antes del amanecer del domingo durante una tormenta en la ciudad de Ángeles, provincia de Pampanga, al norte de Manila .

Al menos 22 trabajadores lograron salir de la estructura antes o durante el derrumbe, aunque algunos resultaron heridos, mientras que decenas más podrían seguir atrapados entre los escombros. El general de brigada de la policía Jess Mendez, presente en el lugar de los hechos, confirmó a la agencia AP que más de 100 policías y otros empleados del gobierno se encontraban trabajando en las labores de rescate para llegar a quienes se cree permanecen sepultados bajo los restos del inmueble.

Mendez precisó que hasta el momento no había reportes de personas fallecidas, aunque advirtió que la cifra de atrapados no había podido ser determinada con exactitud





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