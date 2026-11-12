Colapso de edificio en Flatbush deja muertos y rescatan a atrapados en Brooklyn

Un edificio de tres pisos colapsó en Flatbush, Brooklyn, dejando dos muertos. Bomberos rescatan a 19 personas afectadas y abren refugios para familias desplazadas.

Una emergencia estructurural ocurrió hacia las cuatro y un minuto de la tarde en el barrio de Flatbush, ubicado en el borough de Brooklyn, cuando un edificio de tres pisos sufrió un colapso parcial significativo. El incidente dejó como consecuencia confirmada al menos dos víctimas mortales y dejó a un total de 19 personas afectadas por el desastre estructural. Las autoridades locales y los equipos de respuesta inmediata están coordinando esfuerzos intensivos para localizar a posibles personas atrapadas bajo las toneladas de escombros que bloquean la estructura dañada.

Mecanismo del colapso y respuesta de bomberos

El Departamento de Edificios de la ciudad confirmó que el derrumbe fue provocado por una excavación que se realizaba en un terreno de construcción adyacente al inmueble afectado. Este trabajo de perforación comprometió la estabilidad del suelo de soporte, provocando que la estructura del edificio se desplomara hacia el espacio vacío creado por las obras vecinas. El Departamento de Bomberos de Nueva York respondió inmediatamente al lugar, desplegando a más de 250 bomberos y miembros del Servicio Médico de Emergencia para gestionar la crisis en sus primeras horas críticas.

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Estadísticas de víctimas y menores involucrados

La cifra oficial de personas afectadas asciende a 19 individuos, un número que incluye a siete menores de edad que se encontraban en el inmueble o sus inmediaciones durante el incidente. Las autoridades no han revelado públicamente si las dos víctimas fatales confirmadas son adultos o menores, manteniendo esa información bajo reserva para proteger la privacidad de las familias involucradas. Los rescatistas trabajan con extremada precaución, utilizando perros especializados para rastrear signos de vida en los espacios reducidos entre los escombros antes de retirar cualquier pieza de la estructura.

Posiciones de las autoridades y riesgos estructurales

Los equipos de rescate han expresado una preocupación mayor sobre la posibilidad de un segundo derrumbe, ya que la parte restante del edificio que colapsó permanece parcialmente en pie y considerada inestable. Las autoridades advirtieron que la operación de búsqueda y recuperación podría extenderse durante varios días, requiriendo una remoción metódica y delicada de los escombros para no causar más daños. Los rescatistas están retirando los restos de forma muy cuidadosa hasta llegar al nivel del suelo, priorizando la seguridad de los equipos de intervención sobre la velocidad de la operación.

Impacto real en la comunidad y refugios abiertos

La ciudad y la Cruz Roja han establecido un centro de atención en la Avenida Flatbush para proporcionar refugio y asistencia a los residentes desplazados y las personas afectadas por el evento. En este lugar de seguridad, muchas familias han estado buscando cobertura inmediata tras perder el acceso a sus hogares debido al colapso. El ambiente en la escena ha estado marcado por la presencia de cientos de bomberos, policías y personal de emergencia que trabajan para mantener el área despejada de espectadores.

Control de la escena y próximos pasos investigativos

El cuerpo policial ha tenido que intervener firmemente para alejar a curiosos que intentaban grabar el incidente con sus teléfonos móviles, ya que su presencia dificultaba el trabajo de los equipos de rescate especializados. El edificio sigue actualmente bajo estricta investigación por parte de las agencias competentes para determinar las causas exactas de la falla estructural y establecer responsabilidades legales. La comunidad local se encuentra en estado de alerta mientras se continúa con la delicada labor de extraer a las posibles víctimas atrapadas en las profundidades del derrumbe.