Colección Gelman: Un Debate Sobre el Patrimonio Cultural Mexicano

La controversia en torno a la Colección Gelman expone las deficiencias en la política cultural mexicana y la necesidad de actualizar el marco legal para proteger el patrimonio artístico nacional frente a las dinámicas del mercado global.

La controversia en torno a la Colección Gelman , especialmente las 95 obras mexicanas de artistas como Frida Kahlo , Diego Rivera , David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, de las cuales unas 30 están declaradas Monumento Artístico, ha trascendido el debate sobre el destino de un acervo excepcional para convertirse en una reflexión crucial sobre la política cultural mexicana y la efectividad de las leyes frente a las dinámicas del mercado del arte .

El conversatorio “La Colección Gelman. Certezas, dudas e incertidumbres”, organizado por la Dirección de Estudios Históricos del INAH y moderado por Bolfy Cottom, contó con la participación de Adriana Malvido, María Minera y Blanca González Rosas, quienes analizaron el caso desde diversas perspectivas.

Se discutió el posible incumplimiento del testamento de Natasha Gelman, que expresa el deseo de mantener las obras mexicanas como un conjunto indivisible y accesible al público, así como posibles omisiones del INBAL en el convenio con Banco Santander. Las panelistas coincidieron en que el conflicto no es solo una disputa privada, sino una cuestión de responsabilidad y potestad jurídica del Estado sobre obras protegidas.

Blanca González Rosas planteó la obsolescencia de las leyes mexicanas frente a un mercado artístico globalizado, argumentando que la cultura mexicana es un patrimonio invaluable con impacto cultural, simbólico y económico comparable al petróleo. Señaló que el problema no es solo administrativo, sino el resultado de un marco jurídico desactualizado que no se ajusta al funcionamiento actual del sistema del arte, proponiendo una revisión y adaptación de las leyes para integrar el arte y la economía en beneficio social.

Destacó el éxito de España en la capitalización económica de su patrimonio cultural a través del turismo y la profesionalización de sus museos, explicando el interés de instituciones como Banco Santander en acervos como el de los Gelman. Las participantes también señalaron un deterioro en la administración cultural mexicana, caracterizado por opacidad, contradicciones y falta de profesionalización.

Adriana Malvido recordó la oportunidad perdida por el gobierno de negociar la permanencia del acervo en México, adquirirlo o asegurar su conservación y acceso público. María Minera enfatizó que las declaratorias de Monumento Artístico implican obligaciones legales concretas para las autoridades culturales, cuestionando el convenio entre el INBAL, Banco Santander y los propietarios de la colección por permitir la salida prolongada de las piezas a España.

La discusión sobre el destino de la colección ha polarizado la opinión pública en tres posturas: quienes defienden su permanencia en México, quienes consideran que es un asunto privado en el que el INBAL no debe intervenir y quienes creen que es mejor que la colección se vaya a España debido a la falta de cuidado en México. Minera reconoció la validez de esta última perspectiva, lamentando la posibilidad de que la colección sea mejor preservada en otro país debido a las deficiencias en la infraestructura y gestión cultural mexicana.

La situación expone la necesidad urgente de fortalecer la administración cultural, actualizar el marco legal y valorar el patrimonio artístico como un motor de desarrollo económico y social. La Colección Gelman se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta México en la protección y promoción de su riqueza cultural en un contexto globalizado y dinámico.

El debate subraya la importancia de una política cultural sólida, transparente y eficiente que garantice la preservación y el acceso al patrimonio artístico para las generaciones presentes y futuras. La falta de previsión y la gestión deficiente han puesto en riesgo un legado invaluable, evidenciando la necesidad de una mayor inversión y compromiso por parte del Estado en la salvaguarda de la identidad cultural mexicana.

La discusión también plantea interrogantes sobre el papel del sector privado en la gestión del patrimonio cultural y la necesidad de establecer mecanismos de colaboración que aseguren el beneficio público y la protección de los intereses nacionales. La Colección Gelman, más allá de su valor artístico, representa un patrimonio colectivo que merece ser protegido y valorado por su significado histórico, cultural y social





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