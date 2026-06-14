Colectivo busca 20 mil firmas para impulsar la muerte asistida en la Ciudad de México

Una agrupación de activistas y organizaciones civiles inició la recolección de 20 mil firmas en la Ciudad de México para presentar una iniciativa ciudadana que legalice la muerte asistida para personas con enfermedades terminales. La propuesta busca reformar la legislación local y podría ser discutida en el Congreso capitalino en el siguiente periodo legislativo.

Un colectivo de activistas y organizaciones de la Ciudad de México ha iniciado una campaña para recabar al menos 20 mil firmas que respalden una iniciativa ciudadana sobre la muerte asistida .

Esta cifra representa el 0.25 por ciento del padrón electoral de la capital, requisito indispensable para que el Congreso local esté obligado a discutir la propuesta. La iniciativa busca reformar el marco jurídico para permitir que las personas con enfermedades terminales puedan acceder a una muerte asistida y sin dolor, ampliando así su autonomía y libertad en un momento crítico de sus vidas.

Según explicó Asunción Álvarez del Río, una de las principales impulsoras, la ley actual ya contempla opciones como los cuidados paliativos o el rechazo a tratamientos, pero este proyecto va más allá al reconocer el derecho a una muerte digna como parte de los derechos individuales. El colectivo espera reunir las firmas antes de que termine el actual periodo legislativo, con el objetivo de que la propuesta sea turnada a comisiones en el siguiente periodo, que inicia en septiembre.

Entre las organizaciones que apoyan la iniciativa se encuentran la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, la Coalición Muerte Digna Ya, el Práctica Laboratorio para la Democracia y la activista Samara Martínez. Aclararon que no requieren el respaldo de un diputado para presentar la iniciativa, ya que la recolección de firmas ciudadanas es el mecanismo constitucional que los obliga a su discusión.

El proceso de firma está abierto a todos los residentes de la CDMX que posean credencial para votar; quienes no cuenten con ella pueden participar difundiendo la propuesta entre conocidos que sí estén registrados en la capital. La campañ ase lleva a cabo en un contexto de debate nacional sobre la eutanasia y los derechos al final de la vida, donde la Ciudad de México podría convertirse en pionera si el Congreso aprueba la reforma





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