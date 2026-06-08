Colectivo de familiares crea "álbum de desaparecidos" en Jalisco con motivo del Mundial 2026 para visibilizar la crisis

Un colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, México, ha transformado las fichas de búsqueda de sus seres queridos en tarjetas similares a las del álbum de jugadores del Mundial 2026. La iniciativa, que coincide con el inicio del torneo y la llegada de turistas a Guadalajara (sede de cuatro partidos), busca llamar la atención sobre los más de 130.000 casos de desaparición forzada en el país. Los familiares denuncian la falta de recursos y avances en las investigaciones, mientras los gobiernos estatal y municipal destinan millones a la preparación del evento deportivo. El colectivo mantendrá acciones de visibilización durante el Mundial, apelando a la pressión internacional.

En los días previos al inicio del Mundial 2026, un colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, México, ha lanzado una contundente campaña de visibilización que trasciende fronteras.

Convertir las fichas de búsqueda de sus seres queridos en tarjetas que imitan el diseño del álbum oficial de la justa deportiva no es solo una metáfora poderosa, sino un acto de resistencia que busca conectar con la alegría global del fútbol para insertar, en medio de ella, la dolorosa realidad que vive el país. Jalisco, con Guadalajara como una de las sedes del torneo, se convierte así en el escenario de un choque simbólico: la fiesta del deporte más popular del mundo frente a la tragedia de más de 130.000 casos de desaparición forzada, una cifra que el colectivo y numerosas organizaciones de derechos humanos han señalado una y otra vez.

La iniciativa, impulsada por el colectivo Luz de Esperanza, consiste en presentar los rostros y datos de las personas desaparecidas editados con camisetas de la selección mexicana y en fondos y logotipos que emulan el álbum mundialista. Héctor Flores, miembro de la organización, explicó a EFE el propósito: "Es para conectar con todos los fans del fútbol y dar un mensaje de que no está mal el Mundial, no está mal festejar.

Lo que está mal es dejar de nombrar a quien hace falta y dejar de buscar". La estrategia es clara: aprovechar la mirada internacional que atraerá el evento para presionar a las autoridades y recordarle al mundo que, mientras se celebra un campeonato, miles de familias en México continúan en una búsqueda desesperada y a menudo solitaria. El trasfondo de la protesta incluye una férrea critica a la asignación de recursos públicos.

El colectivo señala con dedo acusador los millones de pesos que los gobiernos estatal y municipal han invertido en obras y preparativos para el Mundial, mientras instituciones clave para atender la crisis de desapariciones operan con presupuestos exiguos. Flores puso como ejemplo la Vicefiscalía estatal de personas desaparecidas, que no contrató personal este año por falta de fondos, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, que cuenta con solo 15 asesores para dar seguimiento a más de 16 mil casos registrados en el estado, uno de los que mayor número acumula a nivel nacional.

"Esos recursos hacían más falta en otro lado. No estamos pidiendo todo ese dinero, si una parte (de ese gasto público) se hubiera apoyado, (al menos) un porcentaje para poder ir avanzando", subrayó. La crisis de desapariciones en México es de dimensiones escandalosas.

A nivel nacional, las cifras oficiales superan las 134.000 personas desaparecidas, un fenómeno que se agravó a partir de la llamada "guerra contra el narco" declarada a finales de 2006 y que se caracteriza por la impunidad y la negligencia en las investigaciones. Las fichas de búsqueda, que inicialmente eran meros registros impresos distribuidos por familiares, se han transformado progresivamente en un símbolo de indignación y protesta, utilizedas en marchas, plantones y, ahora, en esta creativa acción mundialista.

Para los colectivos, el "álbum" es también un ejercicio de memoria, un intento de contrarrestar el olvido al que, denuncian, las autoridades pretenden condenar a las víctimas. Durante la realización del Mundial, el colectivo se mantendrá activo con diversas estrategias de visibilización del problema, a pesar de que los gobiernos local y federal desplegarán un amplio operativo de seguridad para proteger a los más de tres millones de turistas que se espera lleguen a Guadalajara.

La medida, justificada bajo el argumento de la seguridad, podría limitar el acceso a algunas áreas turísticas, pero no parece amedrentar a los familiares. La apuesta, según Flores, es por "la buena voluntad del turismo internacional y de los medios internacionales para ver si se puede ejercer un tipo de presión al país para que las cosas puedan cambiar".

Así, la contundente mezcla de fútbol y memoria busca transformar la atención generada por el Mundial en un clamor por justicia, verdad y la exigencia de que los desaparecidos no sean borrados de la agenda pública, ni siquiera en medio de la fiesta





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