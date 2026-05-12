Colectivo de Familiares Orizaba-Córdoba anuncia tres salidas de búsqueda en mayo para encontrar restos de desaparecidos

Araceli Salcedo, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, reveló que en mayo el grupo realizará tres salidas de búsqueda en diferentes sitios por el estado de Veracruz en busca de restos de personas que han sido reportadas como desaparecidas.

Araceli Salcedo presentó información sobre tres salidas de búsqueda efectuadas en mayo a diferentes puntos en busca de restos de desaparecidos por parte del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba- Córdoba.

La integrante manifestó que las diligencias ya han sido autorizadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía y, sobre todo, por las autoridades para garantizar la seguridad y prevenir riesgos a la gente. Finalmente, Salcedo resaltó que algunos trabajos en términos de riesgo son menores, por lo que las autoridades deben tener en cuenta la magnitud de los riesgos en cada caso





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