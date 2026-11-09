Colectivo de Xalapa busca a desaparecidos en Coatzacoalcos con urgencia

Integrantes de Buscando tus Huellas Coatzacoalcos visitan CERESO en Xalapa para exigir justicia por tres jóvenes desaparecidos desde 2015 y denunciar retrasos en la Fiscalía.

Integrantes del colectivo Buscando tus Huellas Coatzacoalcos viajaron desde la región sur hasta la ciudad de Xalapa con una misión específica y urgente: difundir públicamente la desaparición de tres jóvenes en Coatzacoalcos y exponer su situación en los Centros de Readaptación Social ( CERESO). Este movimiento ciudadano busca visibilizar la crisis de violencia y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades estatales en la zona.

Detalles del caso y el incidente de 2015

La representante del grupo, Graciela Torres Barradas, reveló que la búsqueda se centra en tres individuos que fueron dados por desaparecidos tras un operativo de seguridad. Específicamente, se trata de Abraham Torres Barradas, Carlos Arturo Roja Valencia y Camilo Efraín Silva Gómez, quienes no han sido localizados desde el 25 de septiembre de 2015.

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Según se informa, las autoridades realizaron un blindaje policial ese día, momento en el cual los tres jóvenes dejaron de estar presentes. A pesar de que han pasado casi una década, la familia y el colectivo mantienen viva la esperanza de recuperarlos o esclarecer lo que realmente ocurrió durante aquellas horas en Coatzacoalcos.

Incremento de casos en el sur del estado

Torres Barradas afirmó que este tipo de desapariciones forzosas ha aumentado considerablemente en el sur del estado de Veracruz. La situación se ha vuelto especialmente crítica en municipios como Piñera, Juan Rodríguez, Cosamaloapan, Azueta y Agua Dulce, donde los residentes sienten que la seguridad pública es insuficiente.

El colectivo señala que no se trata de casos aislados, sino de un patrón sistemático de violencia que afecta a las comunidades más vulnerables de la región. Estos municipios reportan una falta de control territorial y una impunidad generalizada que permite que los delitos contra las personas continúen sin resolverse.

Demanda de eficiencia en la Fiscalía

La organización lleva tiempo documentando y asesorando a familias de más de 90 desaparecidos provenientes de distintas partes del estado. Su objetivo principal es brindar apoyo legal y humano a los padres y esposos que buscan respuestas, exigiendo que la Fiscalía General del Estado no reduzca sus esfuerzos de investigación.

Graciela Torres Barradas hizo un llamado directo a mantener la continuidad del cuerpo de policías ministeriales actual, argumentando que el cambio de personal interrumpe las líneas de investigación ya iniciadas. Además, acusó a los fiscales asignados en Coatzacoalcos de provocar retrasos innecesarios en las carpetas de investigación, lo que dificulta el acceso a la verdad para las víctimas.

Impacto social y próximos pasos

Ante la percepción de estancamiento judicial, el colectivo mantiene sus labores de búsqueda de manera activa y autónoma. Consideran que la eficiencia de los funcionarios públicos es clave para resolver los casos pendientes y evitar que más personas se sumen a las estadísticas de desaparecidos.

La presencia de estos familiares y activistas en Xalapa representa una estrategia de presión política y social para garantizar que los casos de Abraham Torres Barradas, Carlos Arturo Roja Valencia y Camilo Efraín Silva Gómez no sean olvidados. Su lucha continúa en las calles y en las instituciones hasta que se restablezca la confianza en el sistema de justicia local.