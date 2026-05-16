Este proyecto de Centro de Atención Comunitaria para la diversidad sexual en Guanajuato se inauguró el viernes 15 de mayo en Guanajuato. Seres A.C. abrió el centro en la colonia Arboledas, Guanajuato, como un espacio seguro para orientar y acompañar a todas las personas de la diversidad sexual que necesiten apoyo y orientación en el camino hacia la igualdad y el respeto a sus derechos.

Colectivo Seres A.C. inaugura Centro de Atención Comunitaria para diversidad sexual en Guanajuato Este viernes 15 de mayo en la ciudad de Guanajuato capital se llevó a cabo la inauguración del Un granito de ayuda para construir un gran futuro Colectivo Seres A.C. inaugura Centro de Atención Comunitaria para diversidad sexual en Guanajuato Un proyecto que nace con el objetivo de fortalecer la escucha, la atención profesional, la orientación integral y la construcción de redes de apoyo para la comunidad de la diversidad sexual.

Se trata de un espacio concebido como un lugar seguro en Guanajuato Se trata de un espacio concebido como un lugar seguro para orientar y acompañar, en la búsqueda por la igualdad y el respeto a sus derechos, a todas aquellas personas de la diversidad sexual que así lo necesiten. Colectivo Seres ha sido una fuente de inspiración para nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos, porque nos abrió la posibilidad de conocer, desde hace 25 años que venimos trabajando de la mano, una forma de reeducarnos de manera distinta en temas que siguen siendo difíciles de abordar





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