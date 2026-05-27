Colectivos de búsqueda colaboran con autoridades en crematorio clandestino de Lagos de Moreno

Colectivos de Jalisco y Guanajuato se unieron a las autoridades para investigar un crematorio clandestino en Lagos de Moreno, donde se hallaron restos óseos y evidencias de incineración. Las familias esperan resultados de ADN.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en los estados de Jalisco y Guanajuato establecieron un enlace directo con las autoridades para ampliar las investigaciones en torno al crematorio clandestino descubierto en Lagos de Moreno, Jalisco .

El hallazgo se produjo gracias a denuncias anónimas que guiaron a los buscadores hasta un predio donde se encontraron restos óseos humanos, junto con un horno improvisado para incinerar cuerpos. Los colectivos, que trabajan de manera autogestiva, han solicitado a la Fiscalía de Jalisco que se tomen en cuenta las carpetas de investigación iniciadas en León, Guanajuato, para cotejar las muestras de ADN y avanzar en la identificación de las víctimas.

Una de las buscadoras que participó en la jornada relató que asistieron al lugar por cuenta propia, movilizando una caravana de 18 personas. Aunque inicialmente la Fiscalía les ofreció apoyo para futuras visitas, la mayor parte de los recursos provinieron de los propios familiares. La buscadora destacó la colaboración con el colectivo Armadillo y la disposición de las autoridades, pero también expresó la incertidumbre que genera la espera.

Hasta el momento, se han identificado 17 puntos con restos óseos enterrados, además de ropa, zapatos, casquillos de bala e instrumentos para deshacerse de los cuerpos, incluyendo bidones con sustancias en análisis forense. Ante el panorama, la buscadora mostró expectativas realistas, afirmando que los resultados podrían tardar meses o más.

"Sabemos que los resultados van a tardar; aún se están haciendo trabajos de campo en el lugar. Quedamos que cuando tuvieran los resultados, se cotejen nuestros ADNs que tenemos en León y en Jalisco. En Lagos, cuando tengan los resultados, nos inviten a galería fotográfica. Y ya no nos queda más que esperar.

Fueron muy cooperativos y nosotros también sabemos que es un lugar acordonado y no queremos estorbar", dijo. Las familias continúan a la espera de que los análisis forenses permitan identificar a sus seres queridos, mientras que los colectivos siguen insistiendo en la necesidad de una búsqueda coordinada y con recursos suficientes





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