Colectivos de movilidad sostenible advierten que la obra vial reducirá banquetas y aumentará riesgos para peatones en zona norte

Los colectivos denuncian que la ampliación de carriles prioriza el tránsito vehicular, disminuye la superficie peatonal y vulnera la accesibilidad universal, lo que podría incrementar los accidentes y dificultar la movilidad de personas vulnerables.

Los colectivos de movilidad sostenible de la ciudad han lanzado una alerta contundente respecto a la nueva obra vial que se iniciará en la zona norte , una de las áreas más concurridas tanto por comercio como por servicios.

Según los representantes de estas organizaciones, la intervención -que incluye la ampliación de carriles, la adecuación de accesos y la implementación de señalización y medidas de seguridad vial- supondrá una reducción significativa del ancho de las banquetas, que son actualmente una de las pocas áreas peatonales amplias disponibles en ese sector. Este recorte no solo afectará la comodidad de los peatones, sino que también vulnerará los criterios de accesibilidad universal, poniendo en riesgo a personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños pequeños, quienes dependen de un espacio seguro y suficiente para transitar.

En sus declaraciones, los activistas han subrayado que la falta de planificación inclusiva puede traducirse en un aumento de los incidentes viales, algo que ya se ha materializado recientemente con un atropellamiento en el mismo corredor donde se ejecutará la obra





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Obras Viales Accesibilidad Peatonal Seguridad Vial Movilidad Sostenible Zona Norte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA da marcha atrás y permitirá a los aficionados llevar botellas de agua a los estadios'Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica', informó la FIFA.

Read more »

FIFA da marcha atrás y permitirá a los aficionados llevar botellas de agua a los estadios'Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica', informó la FIFA.

Read more »

Muere Patrick Godfrey, actor de ‘Los miserables’ y ‘Por siempre: Cenicienta’, a los 93 añosSu agencia en Londres confirmó que el intérprete falleció en su casa, rodeado de su familia

Read more »

Colectivos convocan a protestas de “contrainauguración” el próximo jueves (Video)Familiares de desaparecidos y organizaciones antigentrificación llamaron a manifestaciones en los alrededores del Estadio Ciudad de México y el Zócalo capitalino, así como en Guadalajara y Monterrey

Read more »