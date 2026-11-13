Colegio de Arquitectos reportó caída del 40% en Veracruz

El Colegio de Arquitectos de Veracruz reportó una caída del 40% en la actividad profesional. La crisis se debe a la falta de obras públicas y al encarecimiento de insumos en Córdoba.

La actividad profesional de los arquitectos en Veracruz experimentó una disminución drástica del 40 por ciento durante el periodo actual. Esta contracción en el sector se debe principalmente a la insuficiente inversión pública y al encarecimiento sostenido de los materiales de construcción en la región. Carlos Reyes Peña, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz, confirmó esta tendencia negativa al explicar que los presupuestos se ven severamente afectados por la volatilidad de los precios.

Crisis en Córdoba por falta de obra pública

La situación es particularmente crítica en la ciudad de Córdoba, donde el movimiento económico es limitado y la inversión pública se ha reducido considerablemente. Según señaló Carlos Reyes Peña, existen muy pocas obras ejecutadas y las oportunidades de trabajo están concentradas en un número muy reducido de contratistas. Esta concentración de recursos limita significativamente el acceso al mercado para la mayoría de los profesionales independientes y las firmas pequeñas que no cuentan con vínculos estrechos con los adjudicatarios principales.

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Aumento de costos impacta presupuestos de construcción

Los materiales esenciales para la edificación, como cemento, adhesivos y morteros, han registrado aumentos de precio que complican la planificación financiera. Carlos Reyes Peña explicó que este fenómeno impacta directamente en los presupuestos cuando los profesionales establecen precios a costo alzado. En estos casos, los arquitectos deben absorber las variaciones de costo o ajustar las cotizaciones que ya han sido acordadas con sus clientes, lo que genera tensiones contractuales y riesgos financieros significativos para las firmas de diseño y construcción.

Expectativa de recuperación basada en mantenimiento

A pesar del panorama desafiante, el gremio mantiene la expectativa de una ligera recuperación al cierre del año. Esta proyección positiva se basa en el hábito de algunas familias de invertir en el mantenimiento de sus viviendas, pintura y remodelaciones durante esta época. Estos trabajos de mejora habitacional podrían generar un respiro económico necesario para los arquitectos, proporcionando flujos de ingresos alternativos cuando la obra nueva se encuentra estancada.

Plan de Desarrollo Municipal y próximos pasos

Los arquitectos esperan que el próximo año comiencen a concretarse los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal para reactivar el sector. La ejecución de estas obras públicas es vista como el mecanismo clave para diversificar las oportunidades laborales y reducir la dependencia de un grupo selecto de contratistas. La implementación efectiva de este plan determinará si la actividad profesional puede revertir la tendencia a la baja y estabilizar los ingresos del gremio en los próximos meses.

Desafíos estructurales del sector profesional

El Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz continúa monitoreando la situación económica para apoyar a los miembros afectados. La combinación de altos costos de insumos y baja demanda de obras nuevas crea un entorno operativo difícil. La resolución de estos problemas estructurales requerirá coordinación entre el sector público y privado para asegurar que los precios de los materiales sean estables y que la inversión en infraestructura sea suficiente para generar empleo profesional.