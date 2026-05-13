Coletivo denunció que se les negó acceso a cuerpos en fosas comunes de León

Un grupo de personas, denominado Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, denunció que se les negó el acceso a los cuerpos en fosas comunes de panteones municipales de León, donde se encontraron restos humanos expuestos. También se acusó que personal de estos panteones no admitiera la existencia de fosas comunes y amedrentara a los investigadores que acceden a ellas.

León , Guanajuato . - Un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas denunció este jueves que se negaron de manera arbitraria el acceso a los cuerpos en fosas comunes de panteones municipales de León , donde se encontraron restos humanos expuestos.

Según medios locales, el colectivo estaba en condiciones de documentar las condiciones en que se encontraban los cuerpos, pero personal de los panteones les amedrentó y les negó poder grabar las evidencias que contrastaban con la versión oficial





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