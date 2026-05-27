Colima alcanza máximos históricos de violencia homicida bajo gobierno de Indira Vizcaíno

La violencia homicida en Colima ha escalado un 16.4% durante la gestión de la gobernadora Indira Vizcaíno, con 3,350 asesinatos en cuatro años. En 2024 se registraron 906 homicidios, el mayor número histórico. Además, delitos como narcomenudeo y extorsión crecieron hasta un 48%. El estado es considerado el menos pacífico de México por cuarto año consecutivo, según el Índice de la Paz México 2026.

Bajo la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno, Colima ha alcanzado niveles históricos de violencia homicida, con un incremento del 16.4 por ciento en la tasa de homicidios.

En 2024, se registraron 906 asesinatos, un promedio de cinco cada dos días, marcando el punto más alto en la historia del estado. Durante los primeros cuatro años de su gobierno (2022-2025), se contabilizaron 3,350 homicidios, mientras que en el cuatrienio anterior, bajo el mandato de José Ignacio Peralta, fueron 2,878. Según el Inegi, la percepción de inseguridad en la capital colimense alcanza al 85.7 por ciento de los habitantes, y en Manzanillo al 71.4 por ciento.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en 2022 se cometieron 887 homicidios dolosos; en 2023, 895; en 2024, 906; y en 2025, 662. Además de los homicidios, otros seis delitos de alto impacto se dispararon entre el primer cuatrimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, el narcomenudeo creció un 48 por ciento, pasando de 599 casos a 891.

La extorsión aumentó un 27 por ciento, la violación un 37 por ciento, y la violencia familiar y las lesiones dolosas un 7 por ciento cada una. El pasado lunes, la inseguridad se manifestó violentamente cuando la Fiscalía estatal realizó un operativo en Tecomán, cerca de la comunidad de Caleras. Civiles armados atacaron a los agentes, resultando en dos presuntos delincuentes muertos y dos policías heridos. En represalia, los criminales incendiaron vehículos y bloquearon carreteras.

La gobernadora suspendió clases en Manzanillo, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán. El secretario de Seguridad Pública, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, reportó dos civiles abatidos, cinco detenidos (incluyendo un estadounidense vinculado al CJNG) y al menos ocho vehículos quemados. El Índice de la Paz México 2026 del IEP colocó a Colima como el estado menos pacífico del país por cuarto año consecutivo, con una tasa de homicidios de 74.1 por cada 100 mil habitantes.

Siete de sus diez municipios tienen tasas extremas de homicidio (más de 50 por 100 mil). Manzanillo lideró las tasas municipales con 242 homicidios (140 por 100 mil), y la capital Colima ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con 139 homicidios (97.7 por 100 mil). Estos datos reflejan una crisis de seguridad que parece no tener freno, a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal





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