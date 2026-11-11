Colima sigue liderando la tasa de homicidios con 92,6 casos por cada 100 mil habitantes

El estado de Colima registra la tasa más alta de homicidios en México, con 92,6 casos por cada 100 mil habitantes, superando al promedio nacional y al de otras regiones.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi) publicó el martes los datos de defunciones registradas en 2025, revelando que Colima mantiene la tasa más alta de homicidios en México, alcanzando 92,6 casos por cada 100 mil habitantes. La cifra coloca al estado entre los que presentan mayor repunte, con un aumento del 155 por ciento en Baja California Sur y comparaciones reveladoras a nivel nacional.

Detalles de las defunciones por homicidio en Colima y Baja California Sur

En 2025, el estado de Colima contabilizó 672 homicidios, una caída en la suma absoluta comparado con 910 en 2024. A pesar de la disminución, la tasa estandarizada se mantiene en 92,6 por cada 100 mil habitantes. Además, la cifra supera cuatro veces la tasa nacional de 22,6. En contraste, Baja California Sur experimentó un aumento del 155 por ciento, pasando de 85 a 217 defunciones entre 2024 y 2025.

Also read WEBEDIA MÉXICO SA de CV Actualiza Condiciones Legales de Sensacine México

El análisis del Inegi indica que los homicidios constituyen la segunda causa de muerte más frecuente en Colima, solo detrás de las enfermedades del corazón. Esta posición se extiende también a la población masculina, mientras que en el caso de las mujeres los asesinatos no figuran entre las primeras cinco causas. En Baja California Sur, los homicidios representan la cuarta causa de muerte, quedando detrás de enfermedades cardiovasculares, tumores malignos y diabetes mellitus.

Comparación de causas externas y causas médicas en Colima

El informe señala que en Colima se registraron 1.019 defunciones por causas externas, de las cuales 821 fueron hombres y 197 mujeres. De estas, 132 ocurrieron en vivienda particular, 492 en vía pública y 251 fueron casos especificados sin medio de muerte claro. En el mismo estado, la tasa de defunciones por enfermedades cardiovasculares fue de 115,2 por cada 100 mil habitantes, sobre la cual se superan las cifras de diabetes mellitus (70,0) y tumores malignos (71,0).

Para Baja California Sur, la tasa de defunciones por causas externas se situó en 5,8 por cada 100 mil habitantes, con 645 defunciones en total y 438 en hombres contra 67 en mujeres. El reporte detalló que 92 ocurrieron en vivienda particular, 250 en vía pública y 78 en otros lugares. El nivel más bajo de homicidios comparado con Colima se refleja también en las bajas tasas de defunciones por accidentes en la región.

Impacto a nivel nacional y tendencias de los medios de homicidio

En todo México, los 29.488 homicidios registrados en 2025 representaron el 11,3 por ciento de muertes de mujeres y el 87,5 por ciento de hombres, con una marginal 1,2 por ciento sin sexo especificado. La mayoría de los casos (70,6 por ciento) involucraron armas de fuego, seguidos por el contacto traumático con arma blanca (9,5 por ciento) y ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (6,6 por ciento).

Según el Inegi, las causas externas, que incluyen accidentes, homicidios y suicidios, constituyen una parte significativa de las defunciones en México. En 2025 se registraron 80.279 defunciones por causas externas en el país, con el 48,3 por ciento atribuido a accidentes. El análisis de la distribución de lugares de muerte muestra que la mayoría de los incidentes ocurren en viviendas particulares y vías públicas, subrayando la necesidad de políticas de prevención y seguridad pública en todo el territorio nacional.