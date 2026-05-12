Colisión entre camión de frituras y transporte público en Saltillo

Un choque entre un camión repartidor de frituras y una unidad de transporte público ocurrió esta mañana en Saltillo. Ambos conductores escaparon ilesos, pero hubo daños materiales en los vehículos invol-guneros. La Policía Municipal manejó la escena al traslado. han sido las labores de previsto acordonamiento y toma de declaraciones. Percepción de seguros inició ya una investigación para establecer causas y cotización de perdidas durante las horas del evento.

Un accidente vial entre un camión de reparto de frituras y una unidad de transporte público se registró en la mañana de este martes sobre el crucero Francisco de Urdiñola y 1 de Mayo, en Saltillo .

Según informó el Cuerpo de Policía Municipal, el conductor del camión de reparto, Joel de Jesús ¨N¨, de 56 años de edad al volante de una camioneta modelo Nissan, intentó incorporarse al tránsito proveniendo de una tienda Oxxo; sin embargo, al girar en dirección de Otilio González, no advirtió la presencia de un camión público que transitaba sobre el Periférico, conducido por Francisco Alejandro de 36 años, quien colisionó de forma frontal contra la parte delantera del camión de reparto. El hecho ocurrió a escasos metros del cruce con 1 de Mayo, provocando que ambas unidades se desplazaran hacia los carriles contrarios a donde circulaban, impidiendo la circulación vehicular momentáneamente.

Afortunadamente, en el lugar no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales considerables a los automóviles y desperfecciones en la vía, por lo que elementos de la Policía Municipal, en colaboración con personal de Transporte Público, se movilizaron al lugar para realizar frecuentemente labores de acordonamiento y desvío de tránsito, con el fin de evitar otros percances. Minutos más tarde, agentes de seguros arribaron al área para realizar un registro detallado del accidente, élaborar guías de calificación de los múltiples dańos y dar un parte en los plazos reglementarios correspondientes.

La zona quedó en manos de las autoridades para clarificar de manera transparente las vicisitudes y las responsabilidades de este incidente callejero, onde ambos ocupantes de los vehículos implicados fueron declarados como parte detallada con cámaras, según lo refirió el oficial de turno





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