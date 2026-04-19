Colombia Autoriza Sacrificio de Hipopótamos, Organizaciones Señalan Alternativas Ignoradas

La decisión del gobierno colombiano de sacrificar decenas de hipopótamos en el río Magdalena genera fuerte rechazo internacional. La AZCARM de México denuncia la medida y propone reubicación sin costo, argumentando que se ignoran soluciones viables y éticas, lo que podría convertirse en un grave caso de maltrato animal.

La decisión del Gobierno de Colombia de autorizar el sacrificio de decenas de hipopótamos en la cuenca del río Magdalena ha desatado una intensa controversia a nivel internacional. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) ha expresado su profunda preocupación, calificando la medida como potencialmente uno de los episodios más graves de control letal de fauna en tiempos recientes.

La organización argumenta que existen alternativas viables y éticas para abordar la problemática de la creciente población de hipopótamos, sin necesidad de recurrir a métodos de exterminio. El plan del ejecutivo colombiano contempla la eliminación de al menos 80 ejemplares de una población que supera los 160 individuos. Estos animales son descendientes de un grupo introducido ilegalmente en la década de 1980, durante el apogeo del narcotráfico asociado a Pablo Escobar. Tras la muerte del capo, los hipopótamos quedaron en libertad y, al carecer de depredadores naturales en su nuevo hábitat, han comenzado a reproducirse de manera descontrolada, generando un impacto ecológico significativo en la región. Desde el año 2023, la AZCARM ha presentado una propuesta integral para la reubicación de aproximadamente 70 hipopótamos hacia santuarios ubicados en India y México. Esta propuesta contaba con infraestructura, financiamiento y protocolos técnicos ya definidos y validados. Sin embargo, el proyecto no ha recibido la autorización definitiva por parte del Ministerio de Ambiente colombiano, lo que ha impedido su puesta en marcha. Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, ha sido enfático al calificar la medida colombiana como una "matanza" y no como un procedimiento justificado de control poblacional. Zazueta enfatiza que el sacrificio no responde a una condición de sufrimiento del animal que amerite eutanasia, sino a una decisión administrativa ante un problema ambiental que, en última instancia, fue originado por la acción humana. La organización mexicana ha reiterado que desde abril de 2023 existe una solución concreta y sin costo para el Estado colombiano: el traslado de los animales. "Se entregaron todos los documentos, se cumplió con todos los requisitos, se presentó un protocolo técnico completo", afirmó Zazueta, detallando que el proyecto de traslado a santuarios en India y México se ha visto obstaculizado por lo que describe como "obstáculos administrativos". "Durante meses el proceso fue frenado desde el Ministerio. Hubo retrasos de meses y silencio administrativo. Se pidieron requisitos que no existen en la ley y hasta hoy no se ha expedido el permiso si es necesario", añadió. El pasado lunes 13 de abril, el gobierno colombiano dio luz verde a un protocolo para practicar la eutanasia a unos 80 hipopótamos, en un esfuerzo por controlar la expansión de esta especie invasora. La medida se implementaría a partir del segundo semestre del año, una vez que asuma el nuevo presidente del país, el 7 de agosto. El representante de la AZCARM ha alzado su voz para advertir sobre las graves consecuencias éticas y de bienestar animal que conlleva esta decisión. "Se habla de rifles sanitarios, pero no te dicen esto: un hipopótamo no siempre muere al instante, puede agonizar durante minutos con dolor y estrés extremo. Eso no es control. Eso es sufrimiento evitable", sentenció Zazueta. Las autoridades colombianas justifican la medida argumentando que los hipopótamos son una especie invasora que genera impactos significativos en los ecosistemas del río Magdalena. Señalan que afectan la calidad del agua, desplazan a la fauna nativa y representan riesgos para las comunidades locales. Diversos estudios respaldan estos argumentos, documentando cambios en la dinámica ecológica regional y incidentes de interacciones peligrosas entre humanos y estos animales. No obstante, especialistas coinciden en que el caso es atípico, ya que, a diferencia de otras especies invasoras, los hipopótamos en Colombia también generan un importante interés científico y turístico, lo que ha complicado la toma de decisiones. La AZCARM mantiene su postura de que la translocación, a pesar de ser logísticamente compleja y costosa, representa una solución factible para reducir la población sin recurrir a métodos letales. Además, la organización cuestiona la coherencia de las políticas ambientales colombianas, al notar que otras especies introducidas, como los búfalos de agua, causan impactos aún mayores y no enfrentan medidas similares de control letal. Zazueta se pregunta por qué se aplica una medida tan drástica a los hipopótamos si miles de búfalos de agua, que causan daños ecológicos superiores, no son objeto de un destino similar. En su opinión, la situación refleja una falta de voluntad política más que una ausencia de alternativas viables. "Aunque no faltaban opciones, faltó voluntad. Hoy estamos ante lo que podría convertirse en uno de los casos más graves contra el bienestar animal de la historia", advirtió. "Aún estamos a tiempo, porque cuando existe una alternativa sin costo, viable y ética, elegir la matanza no debería ser la respuesta", concluyó





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