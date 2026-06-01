Colombia: De la Espriella y Cepeda a segunda vuelta en medio de denuncias de Petro

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia el 21 de junio tras una primera vuelta sorpresiva y con cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema de conteo de votos.

Las elecciones presidenciales de Colombia celebradas ayer dejaron un escenario altamente polarizado, luego de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda avanzaran a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

La jornada electoral estuvo marcada por la sorpresa y los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema de preconteo de votos. Con el 99.98 por ciento de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10 millones 344 mil 679 votos, equivalentes al 43.73 por ciento de la votación, mientras que Cepeda alcanzó nueve millones 679 mil 145 sufragios, es decir, el 40.91 por ciento.

Ambos candidatos superaron ampliamente a sus competidores y protagonizarán una de las contiendas más tensas de los últimos años en el país. Iván Cepeda declaró a sus seguidores en Bogotá que podrían haberse producido irregularidades en un número indeterminado de colegios electorales. La sorpresa de la jornada fue el desempeño de Abelardo de la Espriella, quien contradijo todas las encuestas y se convirtió en el candidato más votado del país en su primera incursión política.

La derechista Paloma Valencia quedó relegada al tercer lugar con apenas el 6.92 por ciento de los votos, seguida por Sergio Fajardo con el 4.25 por ciento y Claudia López con menos del uno por ciento. Más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas en una jornada con una alta participación y expectativa sobre el futuro del proyecto político impulsado por el presidente.

La tensión aumentó horas después del cierre de las casillas, cuando el presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce los resultados del preconteo divulgado por la Registraduría Nacional. Como presidente no acepto los resultados del preconteo, escribió en la red social X, donde insistió en que únicamente reconocerá el escrutinio oficial realizado por los jueces de la República.

Petro afirmó que existen inconsistencias en el sistema informático utilizado durante la jornada y sostuvo que el censo electoral presenta diferencias con el censo oficial. Hay dos censos en este momento, el oficial y el del sistema que tiene 800 mil personas adicionales, señaló, aunque sin presentar pruebas públicas de fraude. Las declaraciones del presidente introdujeron incertidumbre en un escenario ya marcado por la confrontación ideológica entre dos proyectos de país completamente distintos.

Abelardo de la Espriella, de 47 años, llegó a la campaña presidencial como un outsider, pero terminó capitalizando el descontento de amplios sectores conservadores, religiosos y empresariales. Con un discurso de mano dura contra la delincuencia, mensajes patrióticos y constantes referencias a Dios y a la familia tradicional, el candidato del movimiento Defensores de la Patria logró posicionarse como el principal referente de la derecha radical colombiana.

Admirador del presidente estadounidense Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella construyó su imagen pública como abogado mediático de personajes controvertidos, entre ellos Alex Saab y David Murcia Guzmán. Durante la campaña prometió convertir a Colombia en una patria milagro, inspirada en modelos económicos como Corea del Sur e Irlanda. También afirmó que buscará apoyo tecnológico del empresario Elon Musk para impulsar el emprendimiento y la modernización del país.

A quienes me critican por no haber ocupado cargos públicos, les respondo que precisamente esa es mi ventaja, sostuvo durante uno de sus mítines. El candidato, apodado el Tigre por sus simpatizantes, basó buena parte de su estrategia en las redes sociales y en una narrativa de éxito personal. Su imagen pública también se fortaleció con un estilo extravagante asociado a marcas propias de ropa, vinos, ron y accesorios de lujo.

Del otro lado, Iván Cepeda, senador, filósofo y una de las figuras históricas de la izquierda colombiana. A sus 63 años, Cepeda consiguió unificar al progresismo alrededor de su candidatura y convertirse en el heredero político del proyecto impulsado por Gustavo Petro.

Sin embargo, el resultado de la primera vuelta estuvo por debajo de las expectativas que marcaban las encuestas, las cuales lo colocaban como favorito para liderar la votación. Desde el inicio de esta campaña electoral dejé claro que no era mi intención aspirar a la Presidencia, recordó Cepeda al presentar su candidatura meses atrás en Pasto.

Hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, el aspirante del Pacto Histórico construyó su carrera política alrededor de la defensa de las víctimas del conflicto armado, los derechos humanos y los procesos de paz. La muerte de mi padre me reorientó y me convirtió en lo que soy hoy, declaró en una entrevista concedida años atrás a la revista Semana.

Abelardo de la Espriella afirmó haber financiado su campaña con sus propios recursos, sin recibir donaciones de partidos políticos ni de grandes empresas. La segunda vuelta promete ser un choque frontal entre dos visiones antagónicas del país: una de corte conservador y ultraliberal, y otra de carácter progresista y socialdemócrata. Los colombianos se preparan para una campaña intensa en la que se decidirá el rumbo de la nación para los próximos cuatro años





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