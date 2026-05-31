Colombia define su futuro en balotaje entre De La Espriella y Cepeda

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia tras una primera ronda polarizada. Las propuestas de ambos candidatos contrastan en seguridad, economía y reformas sociales.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se caracterizó por una profunda polarización política , reflejando una brecha entre quienes desean continuar con las política s de izquierda del actual gobierno y quienes buscan un cambio hacia política s de derecha que prioricen la seguridad y la economía .

Finalmente, dos candidatos avanzaron a la segunda vuelta programada para el 21 de junio: el empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella, y el candidato de izquierda Iván Cepeda. Según los datos oficiales de la Registraduría, con el 71,21% de las mesas escrutadas, De La Espriella obtuvo aproximadamente el 44% de los votos, mientras Cepeda alcanzó un 41,3%.

En tercer lugar quedó la senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático y apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, con un 6,54% de los sufragios. De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y considerado un outsider en la política colombiana, superó las expectativas de las encuestas, que preveían una victoria de Cepeda en la primera ronda.

Los sondeos también anticipaban un balotaje, dado que ninguna de las opciones tenía alta probabilidad de superar el 50% de los votos en primera vuelta





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