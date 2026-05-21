Colombia registra déficit comercial en marzo ykana potencia tendencias en importaciones

Solo en marzo, las importaciones colombianas sumaron 6,161 millones de dólares CIF, con un crecimiento anual de 11,1%, impulsado principalmente por el aumento de 16,7% en el grupo de manufacturas. No obstante, la balanza comercial siguió en terreno negativo, aunque con leve mejoría ante 2025. El alza de las importaciones chinas estuvo impulsada por vehículos para transporte de personas, motos y velocípedos, que crecieron 61,9%. Hasta marzo, Colombia importó 17,805 millones de dólares CIF en mercancías, con un repunte de 9,6% frente al año anterior.

El Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) explicó que el aumento en las importaciones desde China se debió principalmente a las mayores importaciones de vehículos para el transporte de personas, motocicletas y velocípedos, que crecieron un 61,9%.

El segundo país más importante en esta cadena es Estados Unidos, de donde proviene 21,5% de las importaciones. Sin embargo, entre enero y marzo de 2026, las compras externas originarias de ese país cayeron 3,8% frente al mismo periodo de 2025, debido a menores importaciones de gasóleos o gas oils.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, explicó que parte significativa de las importaciones agropecuarias no compite con el campo colombiano, sino que sostiene otras cadenas productivas, como la industria de la carne y los productos lácteos. La balanza comercial del país continuó en terreno negativo, aunque con una leve mejoría frente al año anterior. Entre enero y marzo de 2026, Colombia registró un déficit comercial de 3,061,9 millones de dólares FOB





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