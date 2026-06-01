Colombia: segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda tras polémica de Petro

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en una segunda vuelta, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara los resultados del primer turno, generando controversia.

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda se disputarán la presidencia de Colombia en una segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio.

Así lo determinaron los resultados oficiales del primer turno de votación, en el que De la Espriella obtuvo 10.3 millones de sufragios (43.74%), mientras que Cepeda alcanzó 9.6 millones (40.91%). Muy rezagada quedó la candidata uribista Paloma Valencia, con apenas un 6.92% de los votos. La jornada transcurrió sin incidentes graves en la capital, Bogotá, donde se observó una nutrida participación ciudadana, muchos votantes con camisetas de la selección de fútbol.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro generó controversia al no aceptar los resultados del preconteo realizado por una empresa privada, alegando supuestas irregularidades en los algoritmos utilizados. Petro afirmó en un mensaje en la red social X que no acepta los resultados de la firma de los hermanos Bautista, pero aclaró que acatará los cómputos vinculantes una vez que los jueces de la República los acrediten.

Esta postura ha sido interpretada como una estrategia política de cara a la segunda vuelta, pues siembra dudas sobre la legitimidad del proceso sin presentar pruebas concretas. Iván Cepeda, por su parte, recogió las palabras del mandatario y señaló que existe un desfase en los resultados que debe aclararse. Durante su discurso en el centro de campaña, calificó a De la Espriella como un fascista estafador de narcotraficantes y cuestionó el financiamiento de su campaña, exigiendo una auditoría.

No obstante, Cepeda confirmó su participación en la segunda vuelta, dejando claro que, más allá de sus reparos, acepta la contienda electoral. Esta actuación conjunta de Petro y Cepeda podría ser parte de una estrategia para movilizar a su base electoral y desacreditar al adversario en las semanas previas a la votación definitiva. Desde Barranquilla, en el Gran Malecón del Río, el ganador de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella, ofreció un discurso eufórico y combativo.

En un ambiente festivo con música de barras de fútbol argentino, el candidato antisistema arremetió contra Cepeda, a quien definió como aliado de narcoterroristas y acusó de querer cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder.

"Prometo entregar mi vida antes de que esos bandidos se apropien de Colombia", exclamó. De la Espriella recibió el respaldo de Paloma Valencia, cuya campaña se había desinflado semanas atrás. En su intervención, recordó los vínculos de Cepeda con el presidente venezolano Nicolás Maduro, las dictaduras de Cuba y Nicaragua, y los grupos guerrilleros FARC y ELN. Este discurso radicalizado refleja la polarización que vive el país, donde ambos candidatos representan visiones opuestas y extremas.

De la Espriella se presenta como el defensor del orden y la propiedad privada, mientras que Cepeda impulsa un programa de cambio social profundo. La contienda se perfila como un choque de modelos de sociedad. La actitud del presidente Petro ha sido cuestionada incluso dentro de su propio bloque político, pues desde hace meses sembró dudas sobre el sistema electoral que él mismo utilizó para ganar las elecciones hace cuatro años, sin haber manifestado entonces ninguna objeción.

Ayer, Petro actuó más como militante que como jefe de Estado, al no respetar el veredicto de las urnas que no favoreció a su candidato. Este comportamiento incrementa la incertidumbre y la tensión en un país que enfrenta graves desafíos económicos y sociales. Colombia se encuentra ante el abismo: el próximo presidente será un personaje radical, dogmático e intolerante frente a las diferencias ideológicas, cualquiera que sea el ganador.

La segunda vuelta del 21 de junio definirá el rumbo de la nación en un clima de polarización extrema y desconfianza institucional





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