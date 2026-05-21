Colombian Candidate Asserts Destruction of Democracy by Petro's Vice Presidential Candidate

The Colombian candidate, José Manuel Restrepo, accuses the vice presidential candidate of Gustavo Petro, Iván Cepeda, of wanting to destroy democracy. Restrepo, an economist and academic, will be presenting as a candidate for vice presidency on May 31st, alongside Abelardo de la Espriella, who aims for the presidency.

El candidato a la vicepresidencia de Colombia asegura que Iván Cepeda , candidato de Gustavo Petro , quiere destruir a la democracia. José Manuel Restrepo es economista, académico y fue rector de varias universidades.

El 31 de mayo se presentará en las boletas electorales como candidato a la vicepresidencia de Colombia por el partido Defensores de la Patria, siendo su compañero de fórmula Abelardo de la Espriella, quien aspira a la presidencia. La revista Semana publicó una encuesta el sábado en la que De la Espriella (derecha) derrotaría en segunda vuelta al candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda (izquierda): 44% frente 40.4%.

Abelardo de la Espriella asegura que usted será el Marco Rubio de su Gobierno. Es decir, tendrá la posición más relevante del gabinete siendo vicepresidente. El rol del presidente de la República, dado el nivel de los problemas que tiene Colombia será el rol de un presidente que nunca viajará al exterior. Estará todo el tiempo en el país.

No gobernará, incluso, desde el Palacio de Nariño, lo hará cada semana desde un departamento o estado, solucionando los problemas del ciudadano e interactuando con las autoridades locales y exigiendo resultados a su equipo de Gobierno. Es que la realidad del país es de una profunda destrucción. La destrucción en seguridad, la destrucción económica. Se necesita un gobierno actuante.

No puede ser un gobierno distante; nuestra fórmula tiene una dosis muy profunda con las regiones. Eso significa que la representación internacional o por lo menos, la voz internacional de Colombia la haré yo como vicepresidente de la República.

El rol que yo tendré consistirá en acercar la política local con los actores internacionales; acercar al equipo económico con la posibilidad de enviar un mensaje de tranquilidad a inversionistas y a mercados internacionales; acercar el ministerio de la Tecnología de Información con las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial que quiere Colombia en computación cuántica; acercar a la cancillería a la nueva forma de relación con Estados Unidos. Asegura Abelardo de la Espriella que los embajadores deberán de tener el rol de vendedores.

¿Cómo es eso? Las embajadas y consulados no pueden convertirse en lugares de burocracia internacional. Para nosotros los embajadores tienen que jugar un rol protagónico de fomento de inversión y en el fortalecimiento del comercio internacional, y si no tienen las competencias habrá que cambiarlos. En nuestra lógica de país, el embajador está para hacer mucho más que realizar interacciones sociales y acudir a cocteles, está aquí para generar resultados.

Quien no de resultados simplemente será cambiado. No hay alternativa. La política exterior en la región está dogmatizada y muy polarizada. ¿Cómo será su política exterior?

El gobierno Petro acabó con las relaciones internacionales de Colombia. Destruyó una relación histórica que teníamos con Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial y de inversión en Colombia. Y lo hizo con ataques recurrentes contra el gobierno y contra el pueblo norteamericano; Petro nos aisló por cuestiones ideológicas. Es lo que sucedió con Israel.

Tenemos que retomar de nuevo esas relaciones. Afortunadamente hay una nueva ola en América Latina, y hay que saber aprovecharla. Hay miradas distintas en el concierto latinoamericano como son los casos de México y Brasil. En el marco de respeto, y con el sentido de diplomacia, diplomacia y más diplomacia, se manejarán las relaciones con esos dos países.

Pero lo que es claro es que no podemos seguir perdiendo activos por razones ideológicas. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Es intolerable que la Alianza del Pacífico la hayan destruido por razones ideológicas. Toca retomar el frente en este tema.

Las relaciones Internacionales tienen que estar lejos del dogmatismo ideológico y cercano al pragmatismo. Porque está en riesgo la democracia de Colombia; porque la continuidad del Gobierno Petro, que encabeza Iván Cepeda, significa destruir las instituciones; afectar los contrapesos de la democracia; pone en riesgo las libertades de las personas. Me parece mucho la historia de Colombia con la que dejó López Obrador en México. Es una Pax Narca.

Es un estado de cierta tranquilidad en algunas zonas, pero con la connivencia del Gobierno con grupos criminales. Sí, dos modelos totalmente diferentes. Uno significa la destrucción de la democracia, que es el de Cepeda: destruiría la Constitución y el poder Judicial como lo hizo López Obrador, y atacaría a la iniciativa privada. Nosotros defenderemos a la iniciativa privada y a las libertades





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