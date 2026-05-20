Colombian Mayor Condena Murder of Doctor in Esthetic Clinic

The mayor of Bogota, Carlos Fernando Galan, has strongly condemned the murder of the doctor Yulixa Toloza in an illegal esthetic clinic of the city.

La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de ingresar a una clínica estética clandestina en el sur de la capital colombiana.

Tolosa acudió al centro "Beauty Láser M.L.

", ubicado en el barrio Venecia, para realizarse una lipólisis láser. Tras complicaciones en el procedimiento, grabaciones de seguridad locales revelaron que la mujer fue sacada del lugar a rastras por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo particular. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó enérgicamente el hecho: "A Yulixa la asesinaron.

". No fue una mala práctica médica; fue un asesinato", sentenció, asegurando que se llegará hasta el fondo de la investigación. Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad.

El asesinato de Yulixa nos parece duro y volver a encender las alarmas en Colombia sobre el peligro de las clínicas clandestinas. Activistas denuncian que la falta de datos actualizados y la facilidad con la que estos centros evaden la ley —cambiando de nombre tras ser sellados— perpetúan una problemática que sigue cobrando vidas





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