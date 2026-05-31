Colombian Presidential Election: Key Themes and Candidates

The Colombian presidential election has been marked by several key themes, including security, the health system crisis, corruption, and the future of the peace policy. The main candidates include Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, and the candidate of Centro Democrático. The election is limited to supporters of the social model of President Gustavo Petro and those who lean towards the right. The outcome of the election will significantly impact Colombia's future, including its peace policy, economic development, and social justice.

La seguridad, la crisis del sistema de salud, la corrupción y el futuro de la política de paz figuran entre los principales temas que han marcado la campaña electoral en Colombia.

La elección del sucesor del presidente, Gustavo Petro, en una carrera electoral que se limita al seguidor de su modelo social, Iván Cepeda, y quienes apuestan por girar hacia la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en medio de una fuerte polarización y del fracaso del actual Gobierno en llevar la paz al país. Entre ellos, los que residen en el extranjero, que ya pudieron comenzar a votar a lo largo de la semana pasada.

En esta ocasión, dado que las legislativas ya se celebraron en marzo, el único capaz de lograrlo, según algunas encuestas, es Cepeda, quien estuvo durante toda la campaña al frente de unos sondeos, que dan por seguro su pase a la ronda definitiva del 21 de junio. Cepeda ha buscado reforzar la presencia del Estado en asuntos como las pensiones y la salud, así como reiniciar cualquier proceso de negociación de paz solo con aquellos grupos armados que dejen de asesinar a líderes sociales.

Mientras que los más cautos le sitúan diez puntos por debajo. El candidato de Pacto Histórico, no obstante, se arriesga a salir derrotado en una hipotética segunda vuelta ante la previsible unión de las fuerzas conservadoras.

A pesar de que tiene una amplia experiencia en el Congreso, este filósofo y defensor de los Derechos Humanos ha reforzado su carrera política con varios procesos de negociación con grupos armados, entre ellos el de 2016 con las extintas FARC y logró como defensor de los Derechos Humanos el reconocimiento como genocidio de la masacre de más de 5,700 personas por su militancia en Unión Patriótica (UP), de la que su padre formó parte antes de ser asesinado en 1994 en una trama entre el Estado y los paramilitares. Considerado el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

'Recuperar la fuerza por la razón o por la fuerza en el marco de la ley' es uno de los lemas de campaña de este candidato. Como vinieron haciendo otros líderes de la región conservadores, apuesta por el modelo de mano dura del salvadoreño, plan de choque para resolver la crisis humanitaria que existe en el sector sanitario colombiano y una lucha sin cuartel contra la corrupción, prometiendo meter en los bolsillos de los colombianos esos más de 23 millones de dólares que estima se malversan cada año.

Las encuestas le conceden entre el 30 y el 37% de los votos. La candidata de Centro Democrático es la elegida por el expresidente Uribe para unas elecciones, en las que recabaría el 14% de los votos, insuficiente para una segunda vuelta. Incluso con la colaboración de Estados Unidos, imponer más medidas punitivas y se mostró en desacuerdo con la justicia especial surgida de los acuerdos de paz de 2016 y de cualquier salida negociada.

Ha negado que el aborto sea un derecho de las mujeres y se opuso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, algo que volvió a reiterar delante de quien es su compañero de fórmula presidencial, Juan Daniel Oviedo, un candidato abiertamente homosexual. Uno para los indígenas -a los que acusó de connivencia con las FARC-, ‘para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo’, que sería para el resto de los habitantes.

A la falta de medicamentos y personal se le suman problemas de gestión, recursos y la llegada de miles de venezolanos que llegan a las áreas fronterizas para recibir una asistencia que en su país no puede recibir. Tras más de un año de debates, con la que pretendía, por ejemplo, reforzar la red de centros de atención primaria, pero sobre todo que el Estado centralizara el control de los recursos, a las que acusa de mal uso de fondos, siendo este el principal punto de fricción.

Junto a la salud, la corrupción y la seguridad son los otros temas que más preocupan al electorado. Colombia continúa siendo uno de los países más violentos de la región. Según cifras oficiales, en estos últimos cinco años, los grupos armados han duplicado sus integrantes, siendo el caso más paradigmático el del Clan del Golfo.

Su ambiciosa política de paz se topó con la dura realidad de que el narcotráfico, el verdadero motor que mueve a estos grupos armados, sigue existiendo y que pese a haber reducido el número de pobres, aumentar el salario mínimo, y con previsiones de crecimiento ligeramente superiores al resto de países de la región, formalizando 1.7 millones de hectáreas, fomentando la sustitución de sembrados ilícitos en lugar de recurrir a la erradicación y logrando algunas de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años, los cultivos de coca están en máximos históricos





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombian Presidential Election Iván Cepeda Abelardo De La Espriella Paloma Valencia Gustavo Petro Peace Policy Social Model Corruption Health System Crisis Security Indigenous Rights LGBT Rights Drugs Policy Peace Agreements Colombian Peace Process Colombian Peace Process Agreements Colombian Peace Process Agreements 2016 Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E Colombian Peace Process Agreements 2016 FARC-E

United States Latest News, United States Headlines