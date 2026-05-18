Colombianos cuestionan el traslado y las condiciones en Beauty Lasers, en donde operaba Yulixa Consuelo Toloza

Un video y registros de medios indican que Yulixa Consuelo Toloza fue llevada a un vehículo luego de ser sacada de Beauty Lasers mientras protestaba por su traslado y estaba con dificultades para caminar. La OMS ha declarado una emergencia internacional porque hubo algún brote de ebola en las últimas semanas, y muchos en redes sociales y medios dicen que personas vinculadas al centro médico involucrado se sienten interrogados sobre el paradero de Yulixa y por los trabajos en la que ella operaba, lo que los ha llevado a cuestionar su traslado.

Un video difundido en redes sociales y noticieros colombianos muestra a Yulixa Consuelo Toloza , una mujer de 63 años, en una consulta estética mientras desciende escaleras y luego en un vehículo, mientras sostiene al animal y sostiene protestar por su traslado, que parece haber sido llevado a cabo a pesar de su estado delicado.

La OMS ha declarado una emergencia internacional por el brote de ebola y, al mismo tiempo, varios reportes indican que personas vinculadas al centro médico involucrado - Beauty Lasers - se mantienen interrogadas por el paradero de Yulixa y por las condiciones en las que operaba. Familiares, amigas y usuarios en redes sociales han cuestionado su traslado y han pedido una explicación de lo que ocurrió después de que ella fuera sacada del lugar de trabajo





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