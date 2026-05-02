Columba Jazmín López Gutiérrez asume la dirección de SADER; Julio Berdegué se enfocará en el T-MEC

Cambios en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): Columba Jazmín López Gutiérrez es nombrada titular, mientras Julio Berdegué se encargará de la coordinación agroalimentaria internacional, especialmente en la revisión del T-MEC. La nueva secretaria cuenta con una amplia trayectoria en agroecología y desarrollo rural.

El Gobierno Federal ha realizado modificaciones significativas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ( SADER ), marcando un nuevo capítulo en la política agroalimentaria del país.

Julio Berdegué Azpeitia, quien previamente ocupaba la titularidad de la SADER, ha sido reasignado a un rol estratégico de asesoría y coordinación en temas agroalimentarios a nivel internacional. Este cambio se produce en un momento crucial, particularmente ante la inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde la experiencia de Berdegué será fundamental para defender los intereses agrícolas de México.

El propio Berdegué comunicó su nueva responsabilidad a través de sus plataformas en redes sociales, expresando su gratitud por la oportunidad de haber liderado la SADER y anticipando su compromiso con la representación de México en el escenario internacional. Su transición al ámbito de la diplomacia agroalimentaria subraya la importancia que el gobierno otorga a la negociación y defensa de los intereses del sector en el contexto del T-MEC, un acuerdo comercial de vital importancia para la economía mexicana.

La experiencia de Berdegué en la gestión de la SADER y su conocimiento profundo de los desafíos y oportunidades del sector agroalimentario lo convierten en un activo valioso para la representación de México en las negociaciones comerciales internacionales. Se espera que su liderazgo contribuya a asegurar condiciones favorables para los productores mexicanos y a promover un comercio justo y equitativo en el marco del T-MEC.

En sustitución de Julio Berdegué, la ingeniera agrónoma Columba Jazmín López Gutiérrez ha asumido las riendas de la SADER. López Gutiérrez llega a este cargo con una trayectoria profesional de más de tres décadas dedicada al campo y, de manera destacada, a la agroecología. Su formación académica es sólida, siendo egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, como ingeniera agrónoma.

Además, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública realizados en el Instituto Nacional de Administración Pública, lo que le proporciona una visión integral y estratégica para la gestión de la política agroalimentaria. Antes de su nombramiento como secretaria de Agricultura, López Gutiérrez se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar, donde demostró su compromiso con el desarrollo rural sostenible y la inclusión de los pequeños productores.

Su experiencia en la Secretaría de Bienestar le ha permitido adquirir un conocimiento profundo de las necesidades y desafíos de las comunidades rurales, lo que será fundamental para implementar políticas que promuevan el desarrollo equitativo y la prosperidad en el campo mexicano. La designación de López Gutiérrez como titular de la SADER representa un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la agroecología, una práctica agrícola que busca la sostenibilidad ambiental y la producción de alimentos saludables.

Se espera que su liderazgo impulse la adopción de prácticas agroecológicas en el país, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y a la producción de alimentos de alta calidad. Este relevo en la SADER se enmarca dentro de una serie de movimientos estratégicos que el Gobierno Federal ha realizado en diversas áreas, incluyendo el sector económico.

Estos ajustes reflejan la dinámica de un gobierno en constante evolución, que busca adaptar su estructura y sus políticas a los desafíos y oportunidades del momento. La política agroalimentaria del país se encuentra en un momento clave, con la necesidad de fortalecer la producción nacional, promover la seguridad alimentaria y garantizar el bienestar de los productores rurales.

La llegada de Columba Jazmín López Gutiérrez a la SADER se percibe como un impulso a la agroecología y al desarrollo rural sostenible, en consonancia con los objetivos del gobierno de promover un modelo de desarrollo más justo y equitativo. En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la degradación ambiental, la agroecología se presenta como una alternativa viable para la producción de alimentos de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

La experiencia de López Gutiérrez en este campo será fundamental para impulsar la adopción de prácticas agroecológicas en el país y para promover un modelo de agricultura más resiliente y sostenible. Además de los cambios en la SADER, se reporta un incidente de robo en Xalapa, Veracruz, donde individuos utilizando un taxi sustrajeron materiales de una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Atenas.

Este hecho, aunque ajeno a la reestructuración gubernamental, subraya la importancia de la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención del delito en todo el país





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SADER Julio Berdegué Columba Jazmín López Gutiérrez T-MEC Agroecología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julio Berdegué deja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; lo sustituirá Columba LópezEl Gobierno federal detalló que el funcionario apoyará a la administración de Claudia Sheinbaum 'asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas', a unas semanas de que inicie el proceso de revisión del T-MEC.

Read more »

¿Quién es Columba López, la nueva titular de la Sader?La nueva secretaria asume la Sader semanas después de que el Diario Oficial de la Federación publicara el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030, el instrumento que organiza la coordinación de dependencias federales para la política rural del sexenio.

Read more »

Julio Berdegué deja titularidad de la Sader; asume Columba LópezAgradece a presidenta

Read more »

¿Quién es Columba López Gutiérrez, nueva titular de la Sader?Cambio en la Sader

Read more »

Columba López Gutiérrez asume la dirección de Sader, reemplazando a Julio BerdeguéColumba López Gutiérrez fue nombrada titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en sustitución de Julio Berdegué Sacristán. Berdegué continuará como funcionario federal enfocado en temas internacionales. López Gutiérrez es la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana y cuenta con una amplia trayectoria en el sector.

Read more »

Ella es Columba López, la primera mujer al frente de la SaderLa ingeniera agrónoma releva a Julio Berdegué, quien apoyará en temas internaciones de cara a la revisión del T-MEC

Read more »