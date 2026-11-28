Santiago Rodríguez anotó el gol definitivo para que Columbus Crew venciera a Inter Miami en la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer.

El Columbus Crew logró conquistar su lugar en la siguiente ronda de los playoffs de la Major League Soccer al eliminar al Inter Miami en la primera fase del torneo. El encuentro disputado en Lower.com Field terminó con una victoria necesaria para el equipo local, quien tuvo que superar una serie al mejor de tres partidos contra el conjunto de Florida. Esta eliminación marca el fin de la campaña de los llamados Las Garzas en este campeonato anual.

Detalle del Gol Decisivo de Rodriguez

El momento clave del partido llegó cuando Santiago Rodríguez recibió un balón dentro del área y, tras un control hábil para acomodárselo a su pie fuerte, ejecutó un remate potente que superó la resistencia de la defensa rival. Este gol rompió el empate técnico que se mantenía en el marcador y terminó con las esperanzas de que el Inter Miami pudiera igualar la serie. La afición local celebró intensamente este gol, que llegó después de más de noventa minutos de juego bajo condiciones climáticas adversas de lluvia y frío.

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Dominio Defensivo y Oportunidades Limitadas

El Inter Miami, dirigido por Kily González, necesitaba imperativamente ganar este segundo encuentro para evitar la eliminación tras haber perdido el partido inaugural. A pesar de buscar activamente abrir el marcador a lo largo de los noventa minutos, el ataque de las Garzas no logró ser certero frente al portero Patrick Schulte. El equipo de Florida solo registró dos tiros a puerta en todo el transcurso del partido, lo que evidenció la solidez defensiva del rival y la dificultad para crear claridad ofensiva.

Estadísticas de Disparos y Tarjetas Amarillas

El Columbus Crew acumuló cinco disparos entre los tres palos durante el cotejo, lo que obligó al guardameta Dayne St. Clair a permanecer alerta para proteger la portería. La intensidad del compromiso se reflejó también en las infracciones cometidas, con el árbitro central Drew Fischer amonestado a cinco futbolistas durante el encuentro. La primera tarjeta amarilla se mostró al minuto dieciocho a Fricio Caicedo por una falta, marcando el tono físico de un partido que estuvo muy parejo en la cancha.

Consecuencias para Leo Messi y el Inter Miami

La eliminación del Inter Miami significa que el equipo volverá a la actividad hasta febrero del siguiente año, dejando sin efecto la expectativa de ver al futbolista Leo Messi en acción durante el resto de esta temporada. El Columbus Crew, por su parte, se consolida como el equipo que evitó que el Inter Miami avanzara más lejos en la competencia, asegurándose un nuevo año de actividad competitiva en las eliminatorias de la liga.