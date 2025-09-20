Comandante H podría enfrentar 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, el 'Comandante H', enfrenta una posible condena de 158 años de prisión por delitos graves. La Fiscalía de Tabasco revela detalles del caso y ofrece al acusado la posibilidad de ser testigo protegido.

Hernán Bermúdez Requena , conocido como el ' Comandante H ', podría enfrentarse a una severa condena de 158 años de prisión si es hallado culpable de los delitos que se le imputan. La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha revelado esta información, generando un impacto considerable en la opinión pública y reavivando el debate sobre la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en la región.

El fiscal a cargo del caso detalló las posibles sentencias que recaerían sobre Bermúdez Requena en caso de ser declarado culpable, especificando que la pena se derivaría de la acumulación de delitos graves. El proceso legal aún se encuentra en una fase inicial, con varias etapas por delante, incluyendo la presentación de pruebas, la defensa del acusado y la deliberación del juez. \El fiscal destacó que, en el caso de ser hallado penalmente responsable, la condena para el 'Comandante H' se basaría en la gravedad de los delitos imputados. Específicamente, se refirió al secuestro, por el cual la pena podría oscilar entre 50 y 100 años de prisión; a la delincuencia organizada, con una posible pena de 7.5 a 18 años; y a la extorsión, con una condena que podría ir de 20 a 40 años. Esta acumulación de cargos y posibles penas demuestra la seriedad de los hechos que se le atribuyen y la importancia del proceso legal en curso. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, la Fiscalía reconoce que Bermúdez Requena aún tiene opciones legales para atenuar su situación. Se le ofrece la posibilidad de acogerse a un criterio de oportunidad y solicitar la figura de testigo protegido, lo que podría influir en la determinación final de la sentencia. \El fiscal explicó que, dependiendo de la información que Bermúdez Requena pueda proporcionar a las autoridades, esto podría ser considerado como un atenuante en el momento de la sentencia. La figura del testigo protegido, en este contexto, implica que el acusado podría colaborar con las autoridades, ofreciendo información relevante sobre actividades delictivas en las que haya estado involucrado o sobre otros individuos implicados. A cambio de esta cooperación, el acusado podría recibir una reducción en su condena o incluso la inmunidad. Es importante señalar que la decisión de acogerse a esta opción recae únicamente en el propio acusado y sus abogados. La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en su postura de perseguir la justicia y garantizar que los responsables de delitos graves sean castigados conforme a la ley. La noticia ha generado un gran interés mediático, y muchos ciudadanos se mantienen a la espera de los próximos acontecimientos en este caso que involucra a una figura clave en la seguridad pública del estado de Tabasco





Comandante H Hernán Bermúdez Requena Fiscalía Tabasco Condena Secuestro Extorsión Delincuencia Organizada Testigo Protegido Proceso Penal

