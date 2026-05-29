Comando armado irrumpió en domicilio en Culiacán y desató enfrentamiento con sicarios

Un comando armado irrumpió en un domicilio en Culiacán, Sinaloa, y desató un enfrentamiento con sicarios que duró varios minutos. Los responsables huyeron y protagonizaron otra persecución armada hasta el Malecón Nuevo, donde fueron detenidos cuatro presuntos sicarios.

Culiacán , luego de que un comando armado irrumpiera violentamente en un domicilio donde presuntamente había varios sicarios. Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron poco antes de las 8 de la noche, cuando hombres armados llegaron en una camioneta tipo SUV hasta una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rivera de Piaxtla y Rivera de Culiacán , donde derribaron el portón, arrojaron un artefacto explosivo y combustible para incendiar el inmueble, mientras otros sujetos disparaban con armas largas.

Los hombres que se encontraban dentro de la casa repelieron la agresión y se desató un enfrentamiento que duró varios minutos. Durante la balacera, uno de los presuntos agresores murió abatido y quedó debajo de uno de los vehículos utilizados en el ataque. Tras el enfrentamiento, los responsables huyeron y protagonizaron otra persecución armada hasta el Malecón Nuevo, donde elementos de los tres niveles de gobierno lograron detener a cuatro presuntos sicarios, dos de ellos heridos de bala.

En el operativo fueron asegurados dos vehículos, armas largas, al menos cinco rifles de asalto, cargadores, municiones, chalecos tácticos y otros objetos ilícitos. Los sicarios detenidos fueron trasladados a la Dirección Estatal de Investigaciones (DEI) para que fueran interrogados y se estableciera su participación en los delitos cometidos. La investigación sobre el incidente está en curso y se espera que se determinen las causas y responsabilidades de los involucrados.

La seguridad en la región sigue siendo un tema de preocupación para las autoridades, quienes han implementado medidas para prevenir la violencia y proteger a la población. Los ciudadanos están siendo llamados a denunciar cualquier actividad sospechosa y a colaborar con las autoridades en la lucha contra la delincuencia





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