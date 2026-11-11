Comecarne proyecta incrementos del 6% en precios de carne en México para 2027

Comecarne anticipa subas de hasta 6% en carnes para 2027. Analizamos el impacto en el bolsillo de los mexicanos y los factores económicos que impulsan estas proyecciones sectoriales.

La Cámara Nacional de la Industria de la Carne ( Comecarne) ha emitido un pronóstico oficial que advierte sobre un incremento en el costo de vida para las familias mexicanas. De acuerdo con las proyecciones publicadas por el organismo sectorial, los precios de la carne en México podrían subir hasta un 6% durante el año 2027.

Cuantificación del impacto en productos clave

La carne de res lideraría esta tendencia alcista con un estimado de aumento del 6% sobre su valor actual. Le seguiría la carne de cerdo, que registraría una variación positiva del 4.8%, mientras que la carne de pollo experimentaría el ajuste más moderado con un incremento proyectado del 3.3%. Estas cifras representan proyecciones sectoriales y no constituyen aumentos confirmados por el gobierno.

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Los precios finales dependerán de múltiples variables como las condiciones del mercado local, la región geográfica específica y el tipo de corte seleccionado en el establecimiento comercial. Comecarne no ha establecido un precio único por kilogramo para cada tipo de carne durante 2027, pero los porcentajes indican la presión inflacionaria que enfrentará el consumidor.

Factores de presión en la cadena productiva

El organismo identificó que el costo de producción es una de las principales causas de esta tendencia. La industria depende en aproximadamente un 80% de las importaciones de maíz amarillo y otros granos destinados a la alimentación pecuaria. Esta fuerte dependencia de insumos extranjeros vuelve a la actividad nacional vulnerable ante cambios bruscos en los precios internacionales y los costos logísticos asociados.

Además, el uso intensivo de energía en las actividades ganaderas y en la cadena de distribución impacta directamente en el precio final. La refrigeración, el transporte y la engorda de animales requieren un consumo importante de electricidad y combustibles, por lo que cualquier encarecimiento en estos insumos se traslada inmediatamente al costo de la carne.

Desafíos logísticos y de seguridad fronteriza

La inseguridad en las carreteras mexicanas ha obligado a las empresas a incrementar sus gastos operativos. Los robos durante el transporte de mercancías han motivado la contratación de vigilancia privada y pólizas de seguro más costosas, lo cual encarece significativamente la distribución de los productos hasta los puntos de venta.

Por otro lado, la industria enfrenta dificultades para comercializar ganado con Estados Unidos. Estas presiones comerciales se suman a cambios fiscales y a la falta de crecimiento presupuestario prevista para el sector, condiciones que podrían dificultar la operación eficiente de los controles sanitarios y los procesos comerciales internacionales.

Contexto histórico y proyección futura

Este panorama se presenta después de varios años de incrementos sostenidos en los precios de los productos cárnicos, especialmente en la carne de res. El costo de esta proteína ha registrado aumentos importantes desde 2024, situando a los consumidores mexicanos en una posición de mayor gasto mensual.

Las estimaciones de Comecarne consideran tanto las condiciones de producción internas en México como la disponibilidad y el precio de la carne en el mercado estadounidense. La combinación de factores internos y externos sugiere que 2027 continuará siendo un año de ajuste económico para la canasta básica de las familias mexicanas.