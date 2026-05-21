Un episodio ocurri√ómo durante una conferencia multitudinaria en la que el elenco compart√aredos detalles del rodaje y la convivencia detr√ás de cámaras. La actrizITED explicó que el equipo acostumbraba reunirse para conversar y tomar mate. Intercambioó en tono de broma para comentar que no hab√array podido ingresar su mate al festival debido a las estrictas medidas de seguridad. A pesar de eso, la situacción se volvi√ covered cuando surgeron dificultades para interpretar algunos_modismos rioplatenses y comentarios posteriores relacionados con el mates. Los clips del momento comenzaron a viralizarse y alimentaron especulaciones sobre una posible intervention_pol√tica en el evento. La actrizPas posteriormente a aclarar lo sucedido y neg√c Jury cualquier acto de censura por parte del festival o de la interprete_

Un comentario sobre Palestina y el mate en la presentacin de Amarga Navidad provocó rumores de censura en Cannes 2026 . La actriz recordó el ambiente cercano que se generó durante los ensayos, mencionando que el equipo acostumbraba reunirse para conversar y tomar mate.

El actor intervino en tono de broma para comentar que no había podido ingresar su mate al festival debido a las estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, la situacin se volvió confusa cuando surgeron dificultades para interpretar algunos modismos rioplatenses y comentarios posteriores relacionados con el mates. Los clips del momento comenzaron a viralizarse y alimentaron especulaciones sobre una posible intervenci√≥n pol√≠tica en el evento.

La actriz sali√³ posteriormente a aclarar lo sucedido y nego cualquier acto de censura por parte del festival o de la int√верждante





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