Comerciante realiza su oficio desde joven y abrió su propio negocio en la plaza Miguel Hidalgo.

Antes de abrir su propio negocio, Olegario Ibarra Escobar empezó a trabajar desde los 12 años y su padre le enseñó la importancia de aprender a sostenerse por cuenta propia. Durante dos décadas vivió en Estados Unidos, tras lo cual vendió tortas y alimentos y regresó para este negocio de raspados. Por varias décadas, ha estado presente en la plaza, ofreciendo jarabe de colores, bloques de hielo y vasos para enjoyment, con lo que mantiene su puesto, aunque ha visto disminuciones en las ventas.

Ya se encuentra instalado en la plazuela Miguel Hidalgo, en pleno; un costado de su carrito, junto a su actual esposa, Rosa María Balandrán, acomoda botellas de jarabe de colores, bloques de hielo y vasos, preparándose para una jornada que, en ocasiones, se extiende hasta las 8:00 de la noche.

Así han transcurrido los últimos diez años en ese mismo punto, donde se volvieron conocidos entre quienes frecuentan la zona; sin embargo, para Ibarra, el oficio no es nuevo. Recordó que comenzó a trabajar desde los 12 años, impulsado por las enseñanzas de su padre, quien le insistió en la importancia de aprender a sostenerse por cuenta propia. Pese a la disminución en las ventas, Olegario Ibarra Escobar y su esposa Rosa María Balandrán mantienen su puesto de raspados





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comercio Comerciante Jardinería Negocio Plaza Ruralidad Uso De Jarabe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Policía Estatal rescata a mujer víctima de secuestro virtual en Dolores HidalgoPolicía Estatal evitó que una mujer de 60 años depositara 10 mil pesos tras recibir amenazas por un presunto secuestro virtual en Dolores Hidalgo

Read more »

Centro de almacenamiento clandestino de hidrocarburos desmantelado en Hidalgo; combustible, droga y camión aseguradosAlrededor de seis mil litros de combustible, droga y dos camionetas fueron asegurados durante un operativo en el municipio de Singuilucan, Hidalgo.

Read more »

Retiran a 30 menores de Dolores Hidalgo trabajando en las calles de Guanajuato capitalLa PAPNNA retiró a 30 menores de Dolores Hidalgo de las calles de Guanajuato capital que eran presuntamente explotados laboralmente

Read more »

Robo a tienda en Miguel Hidalgo termina con un detenido y recuperación de mercancíaEl hombre de 36 años fue presentado junto con lo asegurado al Ministerio Público

Read more »