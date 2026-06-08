Comerciantes del Centro Histórico logran reducción de accesos controlados tras acuerdo con autoridades

Tras protestas y bloqueos, comerciantes de la zona del Zócalo de la Ciudad de México alcanzaron un acuerdo con el gobierno local para reducir el número de accesos controlados al perímetro del Centro Histórico, afectado por el plantón de la CNTE. El acuerdo busca aliviar las pérdidas económicas del sector comercial previo al inicio del Mundial de Fútbol.

Los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México han logrado un acuerdo con las autoridades para reducir el número de accesos controlados al perímetro del Zócalo , tras una semana de protestas y bloqueos por las fuertes afectaciones a sus ventas.

El plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el cerco de metal instalado por el gobierno capitalino han generado pérdidas millonarias en el sector, que esperaba una recuperación económica con la proximidad del Mundial de Fútbol. Según lo acordado, se mantendrán únicamente los accesos en Madero, Tacuba y Cinco de Febrero, aunque se estudia una reducción aún mayor cercana a la Plaza de la Constitución.

Los comerciantes advierten que la situación es insostenible y exigen el retiro definitivo de los manifestantes, pues a tres días del inicio del torneo mundial, las pérdidas amenazan la viabilidad de sus negocios familiares





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