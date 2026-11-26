La marcha del 25 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México generó cierres preventivos y pérdidas económicas para el sector comercial, aunque el gobierno reportó saldo blanco y sin disturbios durante el evento pacífico.

La manifestación organizada el 25 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, movilizo a cientos de personas por las vías centrales de la capital. Este evento generó un impacto económico directo en el sector comercial local, provocando cierres preventivos y reducción drástica de ingresos debido a los bloqueos viales implementados.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, a través de su sección en la Ciudad de México (Canaco CDMX), informó públicamente el 26 de noviembre de 2026 que un total de 4,080 comercios se vieron afectados por estas medidas. Las afectaciones incluyeron ventas no realizadas, el cierre preventivo de cortinas y la disminución significativa del flujo de consumidores que habitualmente transitan por las zonas de alta densidad comercial.

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Impacto económico y medidas preventivas del sector

Los comercios con mayor afectación económica se ubican estratégicamente en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y el primer cuadro del centro histórico. Para mitigar riesgos y proteger sus activos, los empresarios realizaron un gasto extraordinario de 34 millones 841 mil pesos exclusivamente para salvaguardar la integridad de sus colaboradores y clientes.

Este monto financiero fue utilizado intensivamente en la instalación de tapiales, vallas de contención, refuerzo de seguridad privada y otras medidas preventivas estrictas. La inversión extraordinaria representa una carga operativa adicional para los negocios, muchos de los cuales operan con márgenes ajustados y dependen del tránsito peatonal para su viabilidad diaria.

Posición de la industria y el gobierno capitalino

Gutiérrez Camposeco, representante clave del sector empresarial, declaró que la industria respalda la legítima exigencia de erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, enfatizó la necesidad crítica de que las movilizaciones se desarrollen en un marco de civilidad y respeto a terceros, evitando dañar la actividad productiva de la ciudad.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México informó que la movilización, en la que participaron al menos 500 personas, fue pacífica y terminó con un saldo blanco. Las autoridades capitalinas subrayaron que, a diferencia de otras convocatorias anteriores, no se registraron actos de vandalismo ni daños a establecimientos o mobiliario urbano durante el desarrollo del evento.

Consecuencias y balance final de la jornada

El cierre de vías y la concentración masiva en zonas céntricas limitaron el acceso a áreas de alta circulación, lo que resultó en pérdidas cuantificables para miles de establecimientos. A pesar del saldo positivo en términos de seguridad pública, el sector comercial solicita mayor coordinación para futuras actividades que respeten el funcionamiento económico de la metrópoli.

La tensión entre el derecho a la protesta y la continuidad económica sigue siendo un tema central en la gestión urbana. Mientras que las autoridades destacan la ausencia de violencia, los empresarios reiteran que la protección de la actividad productiva es indispensable para la estabilidad financiera de la ciudad y sus habitantes.