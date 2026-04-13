Comienza el Registro para la Credencial Universal de Salud con Enfoque en Adultos Mayores

La Secretaría de Salud inicia el proceso de registro para la Credencial Universal de Salud, priorizando a los adultos mayores. El objetivo es facilitar el acceso a los servicios de salud, la portabilidad de expedientes y establecer un estándar de identificación sanitaria para todos los mexicanos.

El proceso para obtener la Credencial Universal de Salud inicia con un enfoque de atención prioritaria hacia los grupos más vulnerables. Este documento tiene como objetivo principal servir como una llave de acceso única a las instituciones de salud pública en todo el territorio nacional, facilitando la portabilidad de expedientes y asegurando una atención inmediata en cualquier clínica.

Para comenzar el registro, los interesados o sus familiares auxiliares deben ingresar al portal digital designado para identificar la sede exacta que corresponda a su domicilio. La Secretaría de Salud ha implementado un esquema de atención organizado por orden alfabético, utilizando el primer apellido como criterio, con el fin de agilizar y hacer más eficiente el proceso de captura de datos. La Secretaría de Salud ha dispuesto que los módulos de atención cuenten con personal capacitado para asistir a los adultos mayores durante todo el trámite. Esto incluye la asistencia en la toma de datos biométricos y la validación de sus documentos de identidad, garantizando un proceso accesible y sin complicaciones para este sector de la población. Los aspirantes a la credencial deben presentar una serie de documentos básicos que permitan su vinculación al sistema nacional de derechohabientes. Es crucial destacar la importancia de esta credencial, ya que permite la interoperabilidad entre el historial médico de cada individuo y el padrón de beneficiarios, optimizando así la atención médica y el seguimiento de la salud de los ciudadanos. Una vez completado el registro en el módulo correspondiente, la información ingresa en un proceso de validación técnica rigurosa. Las autoridades tienen como meta principal extender el programa de registro de la Credencial Universal de Salud a otros grupos de edad, comenzando después de concluir el registro de mayores de 85 años. El objetivo final es lograr que esta credencial se convierta en el estándar de identificación sanitaria para todos los mexicanos antes de que finalice el ciclo administrativo actual. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la modernización y la mejora del sistema de salud en México, prometiendo una mayor eficiencia, accesibilidad y atención de calidad para todos los ciudadanos. La implementación de este programa es fundamental para garantizar el derecho a la salud y mejorar la calidad de vida de la población. La Credencial Universal de Salud no solo simplifica el acceso a los servicios médicos, sino que también facilita la gestión de la información de salud, promoviendo una atención integral y coordinada





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