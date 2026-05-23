Cominibiciones en la tercera temporada de Euphoria

La producción de Euphoria de Sam Levinson ha traído todo tipo de polémicas en su tercera temporada, especialmente porque ha utilizado al personaje Rue Bennett (Zendaya) para llevar su punto de vista sobre la degradación y el dolor a un nuevo nivel. Además, hay cabos sueltos en la trama, como el destino de Rue y la relación entre Maddy y Cassie.

La producción de Euphoria de Sam Levinson regresó a la televisión dispuesta a romper todos sus límites, como violencia explícita y indagar en el contenido para adultos de manera juguetona, pero este enfoque en un punto de vista más adulto y retorcido llegó a escandalizar a la crítica y audiencia.

La temporada solo es la consecuencia de un caótico laberinto de retrasos e imprevistos, originalmente planeada tras el éxito de 2022, pero el rodaje sufrió constantes aplazamientos debido a las huelgas de Hollywood de 2023. Paralelamente, el meteórico ascenso a la fama de sus estrellas principales, dificultó la coordinación de agendas, y esto enfrió la relación profesional entre Zendaya y el creador Sam Levinson.

Esto llevó a que Zendaya se distanciara del rol de productora ejecutiva por estar en desacuerdo con el rumbo creativo. Con estas complicaciones, la serie quedó obligada a saltar temporalmente cinco años en la historia para justificar la evidente madurez física del reparto, abandonando la icónica ambientación escolar de la preparatoria.

La trama se ha fragmentado, eliminando el balance de las entregas pasadas y enfocándose en giros inverosímiles, y está plagada de calzones sueltos que la serie debe resolver a dos capítulos del final de temporada. El destino final de Rue Bennett (Zendaya) es la incógnita más grande de la serie, con la oscura teoría de que su voz en off narra los hechos desde el más allá y la posibilidad de mostrar a Rue enterrada en la arena al mercancia del implacable Álamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) o una psicosis religiosa repentina.

El final de temporada determinará si Rue morirá o si logran rescatarla, cambiará drásticamente dependiendo del destino de Rue





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Alonso Amosun

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