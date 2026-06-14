Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprueba inicio de juicio político en contra de García Sepúlveda

Política News

Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprueba inicio de juicio político en contra de García Sepúlveda
Juicio PolíticoSamuel García SepúlvedaMario Soto
📆6/14/2026 7:58 AM
📰heraldodemexico
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 63%

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, con la ausencia de varios legisladores y la división en la bancada morenista.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda . El dictamen se aprobó por 6 votos a favor y solo 1 en contra, aunque fueron notorias varias ausencias de legisladores.

La principal, quizá, la del coordinador de los diputados morenistas, Mario Soto, quien en público y en privado dio versiones diferentes sobre su ausencia. La división en la bancada morenista se asomó. Pese a que la solicitud fue presentada por Anabel Alcocer, líder morenista en Nuevo León, con el aval de la dirigencia nacional y acompañada por diputados, senadores y aspirantes a la candidatura a la gubernatura

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

heraldodemexico /  🏆 31. in MX

Juicio Político Samuel García Sepúlveda Mario Soto División En Morena Análisis Político

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Firman Congreso del Estado y TecNM-Colima convenio de colaboración académicaFirman Congreso del Estado y TecNM-Colima convenio de colaboración académicaEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política
Read more »

Congreso de Nuevo León abre juicio contra Samuel García por presunto desvío de recursosCongreso de Nuevo León abre juicio contra Samuel García por presunto desvío de recursosDiseñadora de profesión, comunicóloga por pasión y periodista por obsesión de cuestionarlo todo.
Read more »

Samuel García bajo la lupa: aprueban juicio político en su contra ¿Qué fue lo que hizo?Samuel García bajo la lupa: aprueban juicio político en su contra ¿Qué fue lo que hizo?La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el procedimiento contra el gobernador
Read more »

Congreso de Nuevo León avala inicio de juicio político contra Samuel GarcíaCongreso de Nuevo León avala inicio de juicio político contra Samuel GarcíaLa decisión recaerá en la mayoría calificada del Congreso estatal, de 28 legisladores; juntas las tres bancadas alcanzan la cifra.
Read more »



Render Time: 2026-06-14 10:59:08