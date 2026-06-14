Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprueba inicio de juicio político en contra de García Sepúlveda

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, con la ausencia de varios legisladores y la división en la bancada morenista.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda . El dictamen se aprobó por 6 votos a favor y solo 1 en contra, aunque fueron notorias varias ausencias de legisladores.

La principal, quizá, la del coordinador de los diputados morenistas, Mario Soto, quien en público y en privado dio versiones diferentes sobre su ausencia. La división en la bancada morenista se asomó. Pese a que la solicitud fue presentada por Anabel Alcocer, líder morenista en Nuevo León, con el aval de la dirigencia nacional y acompañada por diputados, senadores y aspirantes a la candidatura a la gubernatura





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