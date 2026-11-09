Comisión de Celaya detiene reingeniería administrativa por fallos jurídicos

La Comisión de Recursos Humanos de Celaya frenó la reingeniería municipal al exigir certeza jurídica y documentos completos para proteger derechos laborales.

La Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Celaya suspendió de manera definitiva el avance de la reingeniería administrativa impulsada por el presidente municipal Juan Miguel Ramírez. La sesión, que buscaba evaluar cambios estructurales en varias dependencias, terminó sin dictamen sobre la mayoría de los puntos debido a la carencia de fundamentos legales y documentación técnica adecuada presentada por las áreas ejecutoras.

Falta de documentación legal frena traslado de personal

La regidora Fátima González afirmó que la información entregada por la Oficialía Mayor carecía de certeza jurídica y laboral para proceder con la reubicación del personal. Se hizo indispensable contar con el organigrama completo, las descripciones de perfil de puesto, así como un listado detallado con nombre, antigüedad, resguardos patrimoniales y categorías salariales de los trabajadores. Este paquete de información es obligatorio para formalizar la sustitución patronal y garantizar los derechos laborales de los empleados municipales afectados.

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Solo logró aprobarse la reubicación de 25 trabajadores del Sistema Integral de Desarrollo Municipal (SIDEC) hacia Servicios Municipales. González explicó que este avance fue limitado porque el resto de la propuesta contenía vacíos que ponían en riesgo la estabilidad laboral. La regidora recordó que hace un año, bajo el pretexto del incremento salarial del 6.5 por ciento, las autoridades prometieron no afectar al personal, pero finalmente terminaron reduciendo el sueldo de varios empleados debido a un ajuste mal hecho en el ISR.

Críticas a la velocidad del proceso municipal

González denunció que la modificación del orden del día en el último momento constituyó un manotazo en la mesa. Algunos regidores proponentes habían pedido acelerar el proceso aún sin presentar la información necesaria, asegurando que no iban a violentar los derechos laborales. Sin embargo, la legisladora enfatizó que su obligación es salvaguardar esos derechos y que no se puede tener certeza sin documentos completos. La información para la reunión de Comisión llegó el pasado viernes minutos antes de las 4:00 de la tarde y venía con vacíos importantes.

La regidora declaró que no convocará a comisiones a capricho si las dependencias envían expedientes incompletos a última hora. Afirmó que lanzar ideas generales no es suficiente, ya que sin información técnica detallada no hay manera de aprobar los dictámenes. El desacuerdo fue evidente al analizar bloques como Turismo, Ecoforum y Desarrollo Económico, donde ni el área jurídica ni los regidores pudieron detallar cómo operaría la extinción de los organismos descentralizados frente a la proximidad de la Feria Celaya.

Impacto en eventos y congelamiento de reformas

La propuesta pretendía mantener la figura del Patronato de la Feria pero incorporándolo a la administración centralizada, un esquema que carece de viabilidad jurídica. González cuestionó cómo es que se hacen modificaciones a nada de la feria navideña, poniendo en riesgo el recurso que pueda recibir el municipio. Se confirmó que la figura reglamentaria que desaparecerá es la subdirección, mientras que la Dirección General se mantiene.

Se prevé que el dictamen correspondiente a la transferencia del personal de SIDEC suba a la sesión del Pleno del Ayuntamiento el próximo viernes. El resto de los bloques de la reingeniería, que contempla la absorción del INCLUDIS por parte del DIF, el IMUVI por Desarrollo Urbano, y Ecoforum y el Consejo de Turismo a Desarrollo Económico, continuarán congelados hasta que las áreas ejecutoras corrijan los dictámenes y presenten el sustento legal requerido.