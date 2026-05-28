Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas: ¿solución parcial o riesgo de politización?

El gobierno federal propone crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para evitar la infiltración del crimen organizado en la política, pero la medida carece de alcance estructural y podría ser utilizada políticamente.

La iniciativa del Ejecutivo federal de constituir una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene como propósito declarado reducir la posibilidad de que organizaciones criminales infiltren los procesos electorales.

En teoría, una herramienta así ayudaría a los partidos a contar con información más fiable a la hora de seleccionar a sus aspirantes y a prevenir la captura de la política local por parte del crimen organizado. Sin embargo, la forma en que está diseñada la comisión presenta limitaciones estructurales que hacen improbable que genere efectos sustanciales.

México lleva años documentando cómo los cárteles y demás grupos delictivos utilizan las elecciones para consolidar regímenes criminales, sobre todo en el ámbito municipal. La influencia de estos grupos no depende únicamente de colocar a sus representes en las boletas; se sustenta en redes de financiamiento ilícito, intimidación de candidatos, violencia contra la campaña, captura de autoridades locales y presión sobre gobiernos ya electos.

Por ello, atacar solo el perfil de los candidatos representa una respuesta parcial que deja intactas las estructuras que permiten la construcción de arreglos político‑criminales profundos. El análisis de la iniciativa ciudadana "Votar entre Balas" revela que el 77 % de los ataques registrados contra candidatos se concentraron en el nivel municipal, lo que evidencia que el interés del crimen está puesto en controlar el poder local, donde la vigilancia del Estado es más débil y los recursos son más accesibles.

Ante esta realidad, la propuesta de la Comisión de Verificación corre el riesgo de convertirse en un parche que se enfoca en el síntoma más visible -candidaturas con antecedentes sospechosos- mientras que los mecanismos de captura institucional siguen operando con relativa impunidad. Un grupo criminal puede, por ejemplo, permitir que un aspirante aparentemente limpio participe en la contienda y, una vez electo, ejercer su dominio mediante amenazas, sobornos o la infiltración de funcionarios municipales.

En consecuencia, la medida propuesta tendría poco impacto para impedir los procesos avanzados de construcción de dominio criminal que se estructuran a partir de la gestión de recursos públicos, el nombramiento de funcionarios estratégicos y la manipulación de instituciones de seguridad y justicia. Para lograr una verdadera blindadura de la democracia contra el crimen es necesario ampliar el debate y diseñar un marco integral que vaya más allá de la filtración de perfiles individuales.

La comisión debería integrarse en un sistema de intercambio de inteligencia financiera y operativa entre el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal, con el objetivo de detectar y desarticular redes de financiamiento ilícito, monitorear la violencia político‑criminal de forma permanente y ofrecer protección integral a candidaturas y autoridades locales en territorios de alto riesgo. Además, es imprescindible fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales, dotándolos de recursos y entrenamiento para enfrentar la captura política.

Un aspecto que genera especial preocupación es el potencial uso político de la información que la Comisión producirá. Aunque sus miembros no tendrían autoridad para vetar candidaturas, sus reportes podrían convertirse en instrumentos de presión electoral si se emplean de manera selectiva. La politización de expedientes de inteligencia abriría la puerta a la exclusión de candidatos opositores bajo pretextos de seguridad, o bien a la omisión deliberada de datos que puedan perjudicar a aliados del poder.

El peligro no radica en que las instituciones de seguridad generen información, sino en que esa información se utilice como arma dentro de la contienda política, difuminando la frontera entre la función de seguridad pública y la competencia electoral. En este sentido, la propuesta presenta un doble filo: por un lado, ofrece la posibilidad de crear un canal formal de intercambio de datos que podría fortalecer la prevención; por otro, abre un camino para la manipulación de esa información con fines partidistas, lo que podría socavar la confianza en el proceso democrático.

En conclusión, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, tal como está planteada, corre el riesgo de ser una medida simbólica que no aborda los problemas estructurales de la captura política. Para que resulte eficaz, es necesario combinarla con herramientas de inteligencia financiera, monitoreo continuo de la violencia político‑criminal, protección integral de autoridades locales y el fortalecimiento de las policías municipales.

Asimismo, debe establecerse un marco legal claro que impida el uso partidista de la información generada, garantizando que la seguridad electoral no se convierta en una herramienta de ventaja electoral. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia más resiliente frente a la infiltración del crimen organizado





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