Comisión Nacional del Agua informa sobre pronóstico del tiempo en la Comarca Lagunera

La Comisión Nacional del Agua informó que durante las próximas 48 a 72 horas se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la Comarca Lagunera. De acuerdo con el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en la región se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 y 20 grados durante los próximos días.

La Comisión Nacional del Agua informó que durante las próximas 48 a 72 horas se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la Comarca Lagunera .

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en la región se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 y 20 grados durante los próximos días. Para Torreón, el pronóstico prevé una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 19, con cielo despejado durante la mayor parte del día y presencia de viento moderado.

El reporte atribuye estas condiciones a la permanencia de una onda de calor sobre gran parte del país, fenómeno que continuará favoreciendo temperaturas elevadas principalmente durante las horas de la tarde. Además del calor, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante las ráfagas de viento, ya que en algunos sectores podrían presentarse tolvaneras, polvo en suspensión o reducción momentánea de visibilidad.

La Comisión Nacional del Agua recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, usar ropa ligera y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y población con mayor vulnerabilidad al calor. Es importante recordar que la onda de calor es un fenómeno natural que puede afectar a cualquier región del país, por lo que es fundamental estar atento a las condiciones climáticas y tomar las medidas necesarias para protegerse.

La Comisión Nacional del Agua continuará monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones sobre el pronóstico del tiempo. La población debe estar alerta y tomar las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor y las ráfagas de viento. La Comisión Nacional del Agua recomienda a la población a mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo y a tomar las medidas necesarias para protegerse del calor y las ráfagas de viento





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comarca Lagunera Conagua Onda De Calor Temperaturas Elevadas Precauciones Ante Las Ráfagas De Viento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cortes de agua: estas son las colonias en Edomex que no tendrán suministro durante 60 díasAutoridades del municipio de Neza explicaron que los habitantes podrían experimentar baja presión en el suministro o interrupciones temporales

Read more »

¿Cómo avanzan los acuerdos por el cobro del agua en Rincón de Tamayo en Celaya?El secretario del Ayuntamiento de Celaya afirmó que los acuerdos sobre el agua en Rincón de Tamayo tienen validez oficial

Read more »

Manuel Doblado presenta Macroproyecto Hidrológico para garantizar agua como derecho humanoManuel Doblado presenta Macroproyecto Hidrológico para mitigar riesgos climáticos y garantizar agua como derecho humano

Read more »

Crisis hídrica en Nuevo León empuja a parques industriales a reciclar aguaCon una inversión superior a 30 millones de pesos, Finsa puso en marcha un sistema de tratamiento avanzado en Nuevo León para enfrentar la

Read more »