Comisión Permanente declara constitucional reforma judicial que aplaza elección de jueces a 2028

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la reforma al Poder Judicial tras cumplir el requisito de 25 congresos locales. La modificación pospone la elección judicial de 2027 a junio de 2028 y establece nuevas reglas para candidaturas, evaluación y capacitación.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el decreto de reforma al Poder Judicial , declarándolo constitucional tras obtener el respaldo de 25 congresos locales, cumpliendo así el requisito del artículo 135 de la Constitución .

Entre los cambios más destacados se encuentra el aplazamiento de la elección judicial, originalmente programada para 2027, al primer domingo de junio de 2028, con el objetivo de sincronizarla con las elecciones ordinarias y optimizar la organización del proceso. La reforma también establece nuevas normas para la integración de candidaturas, la creación de un Comité de Evaluación encargado de verificar requisitos y definir metodologías de selección, y la división de circuitos judiciales en distritos específicos.

Además, las boletas electorales incluirán datos como el Poder que postula, el género y, en su caso, si el candidato es juzgador en funciones. Otros aspectos relevantes son la modificación del mecanismo de revocación de mandato, que se realizará en el cuarto año de gobierno coincidiendo con procesos electorales, y la implementación de programas permanentes de capacitación para jueces y magistrados bajo criterios de transparencia y evaluación continua.

La reforma fue avalada por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México





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