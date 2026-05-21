COMO COMBATIR AL NACARCO si son sus aliados?, cuestionó la senadora del PRI, Carolina Viggiano

Paragrafo1: Senadores del PAN y PRI cuestionaron la efectividad de la nueva comisión propuesta por el gobierno federal para revisar candidaturas....

NEWS TEXT: Cómo pueden combatir al narcotráfico si son sus aliados? , cuestionó la senadora del PRI , Carolina Viggiano PorSenadores del PAN y PRI cuestionaron la efectividad de la nueva comisión propuesta por el gobierno federal para revisar candidaturas.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral abrió un nuevo frente político entre Morena y la oposición, quien la calificó de superficial, sin contundencia e incluso como “cortina de humo”. El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, explicó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales formará parte del periodo extraordinario y plantea la creación de una comisión integrada por cinco consejeros electorales.

Detalló que dicho órgano tendría facultades para solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de detectar ‘riesgos razonables’ en candidaturas vinculadas con actividades ilícitas. Sostuvo que uno de los elementos centrales de la iniciativa es que cualquier persona que aspire a una candidatura deberá autorizar de manera obligatoria ser sometida a revisión por parte de las autoridades





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