Comonfort realiza poda severa en jardín principal para combatir plagas y presencia de aves

El gobierno municipal de Comonfort llevará a cabo una poda drástica en los árboles del jardín principal para evitar la proliferación de plagas y la presencia de aves que dañan el espacio público. Además, se implementarán medidas para controlar la presencia de perros callejeros y se buscará la colaboración de la ciudadanía para mantener el jardín en óptimas condiciones.

Comonfort , Guanajuato. - Con el objetivo de evitar sorpresas entre los vecinos y visitantes de Comonfort , en los próximos días se llevará a cabo una poda severa de los árboles del jardín principal , con la finalidad de ahuyentar aves y algunas plagas que han afectado el espacio público.

Desde hace tiempo, las autoridades locales han buscado mejorar las condiciones del jardín principal, tanto en los árboles y la sombra que proyectan como en las jardineras, que deben mantener vegetación en óptimas condiciones, pero que han sido afectadas por diversas plagas. Árboles del jardín principal reciben mantenimiento para reducir plagas y presencia de aves. Foto: Daniel Moreno. Municipios.

Manantial en El Potrero de Comonfort atrae visitantes y enfrenta daños ambientales. Así lo dio a conocer Gilberto Zárate Nieves, presidente municipal, quien realizó un recorrido por el jardín principal junto con personal de diferentes áreas de su gobierno. Señaló que diversas especies animales, como palomas, chillones, tordos y urracas, al anidar han generado plagas como araña roja, mosca blanca y gorgojos.

La gente quiere sombra, pero nos dimos cuenta de que la sombra que dan los árboles está provocando que aniden aves que no aportan ningún beneficio al jardín, expresó. La presencia de estos animales, que además dejan excremento, ha causado daños al jardín y lo ha puesto en riesgo, señaló el alcalde.

Indicó que es urgente realizar una poda drástica para evitar que aniden; además, en la parte baja del jardín existe un problema con perros callejeros, pues hasta 15 al día llegan a descansar, defecan u orinan y se suben a las jardineras, dañando las plantas. Municipios. Dan plazo a Comonfort por irregularidades en tiradero municipal. Autoridades supervisan acciones para mejorar las condiciones del espacio público.

Foto: Daniel Moreno. Por ello, el presidente municipal indicó que se realizará una intervención integral del jardín principal para evitar más daños, además de buscar un lugar para los perros, aunque por ahora los refugios están saturados. También se buscará evitar que las aves regresen, por lo que se dialogará con comerciantes y vecinos para que no les proporcionen alimento.

Además, se implementarán medidas para controlar la presencia de perros callejeros, que han causado daños significativos en las jardineras y en la vegetación del jardín. El alcalde destacó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener el jardín en condiciones óptimas y evitar que se convierta en un foco de infección o deterioro. Se espera que, con estas acciones, el jardín principal de Comonfort recupere su esplendor y se convierta nuevamente en un espacio agradable para los visitantes y vecinos





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