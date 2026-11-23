El ciclo en El Colegio Nacional explora las similitudes entre el Infierno de Dante y el Mictlán náhuatl, analizando la muerte y la inmortalidad en ambas tradiciones culturales.

El ciclo dedicado a conmemorar los setecientos años de la muerte del gran poeta florentino en El Colegio Nacional presenta un análisis comparativo entre el Infierno de Dante y las versiones del inframundo náhuatl. Esta iniciativa, liderada por el doctor Luis Fernando Lara, examina el pensamiento encerrado en la Comedia y los mitos ancestrales sobre las esencias de los difuntos.

Paralelismos entre Dante y los mitos náhuatl

Existe una notable similitud entre diversos pasajes del Infierno de Dante y las creencias del inframundo náhuatl. Este tema ha sido abordado previamente en obras como Vida y muerte en el Templo Mayor, El rostro de la muerte y La muerte entre los mexicas. El punto de arranque para este nuevo estudio es la invitación a emprender un viaje al Mictlán, el mundo de los muertos.

Also read Sordoceguera: Desafíos y la urgencia de la detección temprana

Viajes sagrados a las regiones inferiores

Solo a seres privilegiados se les reservan estos viajes al Más Allá. La figura de Odiseo, quien tras la guerra de Troya llega al Hades, sirve como referencia antigua. Dante recorre el infierno cristiano acompañado de Virgilio mediante la poesía. El Credo señala que Cristo bajó a los infiernos y resucitó entre los muertos. Por su parte, Quetzalcoatl alcanzó el privilegio de ir al lugar de los muertos en el mundo prehispánico.

La inmortalidad y la trascendencia humana

La humanidad considera la muerte como inevitable pero busca evadirla mediante filosofías que establecen un "más allá". Los dioses, creados por el hombre, reflejan virtudes y defectos humanos. En tanto los seres humanos somos finitos, los dioses tienen el don de resucitar. El poder de viajar al lugar de los muertos también se asigna a héroes culturales y chamanes que realizan prácticas rituales.

Héroes culturales y búsqueda de la eternidad

Los relatos de Gilgamesh y Enkidu en la antigua Mesotia ilustran esta búsqueda. El héroe emprende un viaje para encontrar la inmortalidad y conoce a Utanapishtim. Este diluvio fue previsto por los dioses para acabar con la humanidad. Tales viajes permiten remontarse a través de la arqueología y observar los rostros del pasado.

Impacto cultural y futuro del análisis

La arqueología recupera el tiempo ido mediante excavaciones para llegar al mundo de los muertos. Este enfoque revela la necesidad presente en los humanos de negarse a morir. Las esencias del hombre pueden llegar a diversos lugares según el pensamiento que las genera. El análisis continúa explorando estas visiones ancestrales.