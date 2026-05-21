Competencia en Querétaro y manejo financiero cuestionable en Gómez Farías

La noticia cubre dos temas distintos pero relacionados: la evolución del panorama político en Querétaro y la investigación sobre un manejo financiero cuestionable en Gómez Farías, Chihuahua.

El panorama político en Querétaro ha evolucionado significativamente rumbo a 2027, con Morena no solo como oposición testimonial sino también como una fuerza política en crecimiento.

Según las mediciones, Morena ha alcanzado un importante avance en las preferencias electorales, alcanzando un 35.6% de las preferencias para la gubernatura, mientras que el PAN, que gobierna el estado, registra un 29.9%. Sin embargo, cuando se examinan los candidatos concretos, la situación cambia. Felifer Macías, alcalde de Querétaro y aspirante panista, lidera con un 27% de respaldo, seguido de Santiago Nieto, con un 26%, y Arturo Maximiliano García, diputado local, con un 25%.

Estos resultados demuestran que Morena ha logrado instalarse como una amenaza en un estado históricamente azul, pero aún no ha encontrado una figura con el tamaño suficiente para capitalizar todo ese crecimiento. Por su parte, el PAN no depende únicamente de un solo perfil y cuenta con candidatos como Luis Nava y Agustín Dorantes que mantienen presencia dentro del panismo estatal.

La elección de Querétaro se ha convertido en una de las más importantes rumbo a 2027, y la competencia entre Morena y el PAN promete ser feroz. En Gómez Farías, Chihuahua, la Auditoría Superior de la Federación ha descubierto que más de 40 millones de pesos transferidos por la Federación al municipio encabezado por María de los Ángeles Moreno Rascón quedaron sin acreditar su destino ni su correcta aplicación.

La ASF emitió tres Pliegos de Observaciones por posible afectación a la Hacienda Pública y por la falta de documentación para acreditar el gasto





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