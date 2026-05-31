Comprador mexicano enfrenta demanda millonaria contra la Fundación Leonora Carrington tras disputa de autenticidad de gouache

Jesús Rodríguez adquirió un gouache de Leonora Carrington por 2 000 pesos, fue autenticado por la Galería de Arte Mexicano, pero la Fundación Carrington lo declaró falso y bloqueó su venta, lo que llevó al comprador a demandar por daño moral hasta por un millón de dólares.

Un hombre de la Ciudad de México adquirió en 2020, a través de la plataforma Facebook Marketplace, un gouache de la artista británica Leonora Carrington por tan solo dos mil pesos mexicanos.

La obra, de técnica mixta sobre papel y con dimensiones de sesenta por cuarenta y cinco centímetros, representaba a un gato y llevaba la firma de la pintora, aunque en un principio el comprador no prestó atención a ella, pues lo que más le atrajo fue el motivo felino que su esposa apreciaba. Tras investigar sobre la procedencia, el comprador, Jesús Rodríguez, contactó a la Fundación Leonora Carrington, la cual le informó que no disponía de un catálogo formal y le recomendó acudir a la Galería de Arte Mexicano (GAM) para una evaluación experta.

La GAM, institución fundada en 1935 por Inés Amor y reconocida por haber exhibido a los más grandes muralistas y artistas mexicanos, llevó a cabo una serie de exámenes técnicos sobre la pieza. La directora de la galería, Mariana Pérez Amor, emitió una constancia de opinión en la que afirmaba que la obra correspondía a la propia Carrington, describiéndola como un diseño de sombrero realizado en París en 1952 para la galería Pierre.

Con dicho documento en mano, Rodríguez intentó vender la obra a través de la casa de subastas Morton, quien le propuso un precio de salida de 460 mil pesos, cifra que el vendedor consideró insuficiente. Posteriormente se acercó a Sotheby's México, y la responsable Tatiana Peralta le comunicó que la pieza podía alcanzar 180 mil dólares en la subasta de Sotheby's Nueva York, siempre que la fundación autorizara la venta.

Sin embargo, la Fundación Leonora Carrington bloqueó cualquier intento de subasta y, poco después, declaró que la obra era falsa, revirtiendo la valoración de la GAM. Ante esta situación, Rodríguez presentó una demanda de daño moral contra la fundación, solicitando una indemnización de un millón de dólares, argumentando que la entidad había actuado de manera arbitraria tanto para impedir la venta como para descalificar la autenticidad de la pieza, a pesar de contar con la certificación de la GAM.

El litigio incluye también reclamos contra casas de subastas locales que, presuntamente bajo presión de la fundación, cancelaron sus procesos de subasta. El caso pone de relieve la complejidad de la autenticación de obras de arte en México y la tensión entre instituciones privadas, fundaciones y el mercado internacional del arte surrealista





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